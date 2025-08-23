I numeri del campione carpigiano hanno già lasciato un segno nella storia del nuoto: unico italiano a disputare quattro finali consecutive a cinque cerchi. Sono diciannove le medaglie iridate nel fondo e in vasca. Dodici anni di record dal primo mondiale al poker di Olimpiadi

Il fatto è che vivendo in un eterno presente di successi e medaglie, si rischia di dimenticare la storia. Perché Gregorio Paltrinieri, nato a Carpi il 5 settembre del 1994, è un fenomeno non solo del nuoto, ma di tutto lo sport mondiale, da talmente tanto tempo che a volte un ripasso dei numeri può essere utile per capire la dimensione del campione.

Per esempio, può aiutare ricordare che con il bronzo a Parigi negli 800 stile libero in vasca e con l’argento nei 1.500 è diventato il nuotatore italiano più medagliato della storia ai Giochi Olimpici, oltre che il primo a salire sul podio in tre edizioni diverse a cinque cerchi (Rio, Tokyo, Parigi). È anche l’unico nuotatore italiano ad aver fatto quattro finali olimpiche consecutive nella stessa gara, i 1.500 (davanti c’è solo Federica Pellegrini con cinque).

I numeri parlano anche di cinque medaglie olimpiche in carriera (nei 1500 oro 2016 e argento 2024, negli 800 argenti a Tokyo e Parigi, nei 10 km di fondo bronzo a Tokyo), di una striscia di medaglie mondiali che nell’ultima edizione di luglio a Singapore ha toccato quota diciannove (dal bronzo nel 2013 a Barcellona sui 1.500 ai tre argenti di Singapore 2025, passando per argento e oro a Kazan 2015, bronzo e oro a Budapest 2017, oro, argento e bronzo a Gwangju 2019, due ori, un argento e un bronzo a Budapest 2022, oro e argento a Fukuoka 2023, argento e bronzo a Doha 2024). E ci fermiamo qui perché se ci mettiamo a contare anche Europei e titoli italiani, non ci fermiamo più.

Greg era un predestinato: entrato in acqua a tre mesi come tanti bambini avviati al nuoto, lui ha avuto fin dal primo momento il ’vantaggio’ di essere figlio di un ex nuotatore di discreto livello che ha anche gestito la piscina di Carpi e poi quella di Novellara, dove Gregorio è cresciuto prima di spostars ad Ostia con Stefano Morini. Una curiosità: lo sviluppo fisico gli ha fatto cambiare stile, dopo gli inizi con la rana che era la sua specialità nei primi anni a livello giovanile. Per fortuna di tutti, di Greg, dell’Italia e dei suoi tifosi, poi è arrivato lo stile libero.