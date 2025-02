I nuovi. "Kamate dà alternative davanti. Tonoli fra i migliori in Lega Pro»

Vicenda Palumbo a parte, Andrea Catellani ha poi introdotto gli innesti gialloblù di gennaio. "Kamate – in foto – è un giocatore che conosco bene, l’anno scorso è stato uno dei migliori giocatori in Primavera e avevamo provato a prenderlo già quest’estate. L’Inter lo ha tenuto con la prima squadra sino all’ultimo, poi è andato nella A portoghese dove ha giocato otto partite. Può giocare trequartista o mezzala e ci dà alternative in avanti, sta bene e ci può dare una grande mano. Vulikic è un difensore centrale strutturato e mancino che può essere un’alternativa a Cauz, visto che Pergreffi recupererà non prima di un paio di mesi. Sul ritorno di Seculin vorrei dire che non ci sarà alcun problema con Gagno. I due tra l’altro vanno molto d’accordo e i ruoli sono definiti. Tonoli, che rimarrà fino a giugno alla Pergolettese, è stato un investimento fortemente voluto e si è concretizzato nelle ultime ore di mercato. Uno dei migliori difensori di Lega Pro che può giocare sia a tre che a quattro". Negli ultimi giorni del mercato estivo Catellani ha dovuto in qualche modo sfoltire la rosa con prestiti. Logico domandargli se in questa sessione di trattative ha avuto colloqui su chi inevitabilmente a fine stagione tornerà alla base. "Su questa cosa sono abbastanza tranquillo, la prossima estate gestire quei calciatori che non rientreranno nei piani sarà senz’altro più agevole".

a.b.