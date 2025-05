I risultati della prima divisione femminile

Rainbow La Spezia

2

Elsel La Spezia

3

(25-19/ 19-25 / 25-21 / 15-25 / 14-16)

Rainbow: Antonioli, Capaccioli, Casali, Grimaldi, Guelfi, Gugliucci, Natale, Pasquali, liberi Falcone e Trentini. All. Mucciarelli

Elsel La Spezia: Portoghese, Strenta, Navalesi, Accogli, Carnieri,Colotto, Fantinati, Montano, Olmi, Panciroli, libero Rocca. All. Boschi

Arbitro: Sabato

VEZZANO LIGURE – La Pallavolo Elsel, già promossa in Serie D dopo la sconfitta nell’anticipo del S. Salvatore, ha consolidato la leadership superando al tie-break le cugine della Rainbow. "Siamo partiti con una squadra molto giovane – afferma coach Andrea Boschi – rimasta tale nel corso del campionato. Giornata dopo giornata il gruppo ha acquisito risultati e sicurezza, conquistando con merito la D grazie a un duro lavoro". Soddisfazione anche per il presidente Vidardo Panciroli che getta le basi per la prossima stagione: "Rafforzeremo un po’ la squadra ma la base di tutto dovrà restare il vivaio per disputare un anno di assestamento. Poi cominceremo a ragionare con l’intento di salire ulteriormente".

Risultati del 21° e penultimo turno prima divisione femminile: Lunezia-Vdm 0-3, Podenzana Tresana-Lavagna 3-1, Rapallo- Futura 3-0, S.Salvatore-Sestri L. 1-3, Levanto-Tigullio 0-3. Classifica: Elsel 58, S. Salvatore 52, Sestri L. 48, Pod. Tresana 42, Lavagna 41, Tigullio 28, Vdm 27, Rapallo 26, Futura Cep. 25, Rainbow 23, Levanto 5 e Lunezia 3.

Ilaria Gallione