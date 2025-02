I risultati di Prima categoria. Il Montignoso battuto dal Corsagna, ma resta in vetta. Tripletta del Romagnano contro l’Atletico Lucca

corsagna

3

montignoso

2

CORSAGNA: Cintolesi, Giannotti (40’ st Eramnazi), Giusti G. (40’ pt Spicciani), Buoni, Signorini, Dinucci (40’ st Martino), Ricci, Bottari (30’ st Lacedra), Pazzaglia, Fiumicino, Battistoni (32’ st Giusti O.). A disp. Pellegrini, Lucchesi. All. Piercecchi.

MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Granai M., Del Padrone, Monopoli, De Angeli (20’ st Verduci), Giulianelli, Donati (31’ st Youssefi), Bertuccelli, Costa (32’ st Granai L.), Vatteroni (30’ st Della Pina). A disp. Boni, Ricci, Panaino. All. Alberti.

Arbitro: Trebbi di Pisa.

Marcatori: 5’ pt rig. Battistoni (C ), 25’ pt Bertuccelli (M), 22’ st rig. Costa (M), 43’ st Giusti O. (C), 47’ st Fiumicino (C).

MONTIGNOSO - Il Montignoso sfiora la vittoria a Corsagna, ma crolla nel finale. Pronti via e subito rigore per i padroni di casa, trasformato da Battistoni al 5’. Fra il 25’ del primo tempo e il 22’ della ripresa i rossoblù la ribaltano grazie a Bertuccelli e al rigore di Costa. Sembra fatta, ma i garfagnini riescono prima a pareggiare al 43’ con Giusti, poi a completare la contro-rimonta al 2’ di recupero con Fiumicino. Alessandro Salvetti