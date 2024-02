I sogni azzurri restano al palo. Francia-Italia è davvero alla pari

Mai in una partita di rugby un pareggio è stato così vicino a trasformarsi in vittoria. Con questo marchio, molti appassionati ricorderanno l’incontro Francia-Italia giocato a Lille domenica 25 febbraio 2024 e finito 13 a 13. Negli anni a venire gli almanacchi del 6 Nazioni, reciteranno il dato numerico che tuttavia non è sufficiente a descrivere le emozioni di un incontro sviluppatosi ai…confini della realtà.

Ecco la storia dei 10 minuti che hanno trasformato questa strana partita in un indimenticabile gioiello sportivo. Quando mancano poco più di dieci minuti al termine la Francia, probabilmente in affanno per aver giocato tutto il secondo tempo con un uomo in meno (espulsione con cartellino da giallo a rosso per Danty al 40’ minuto), si fa sorprendere da una azione offensiva italiana, per altro di grande pregio, che manda a segno Capuozzo. Il punteggio, sino a quel momento congelato sul 13 a 6 (meta al 6’ di Ollivon trasformata da Ramos, più due calci sempre di Ramos al 13’ e al 44’ per i francesi contro due punizioni, al 43’ Page-Relo e al 60’ Garbisi, per noi) in un attimo cambia. Prima 13 a 11 e subito dopo 13 a 13 grazie al piede di Garbisi che trasforma.

La Francia, scossa, prova a reagire, ma non conclude nulla di buono. Gli Azzurri non solo stroncano ogni tentativo di reazione dei padroni di casa, ma mentre il tempo diventa rosso guadagnano una punizione in posizione propizia. Garbisi ci prova: l’ovale vola, ma sbatte sul palo senza entrare e la partita finisce. Nessuno dei nostri giocatori, in verità, corre nel tentativo di recuperare il pallone che rimbalza in campo, ma forse per una volta questa distrazione va ascritta fra i peccati veniali. La partita termina dunque in pareggio e per lungo tempo, statene certi, sarà ricordata.

Sarà ricordata come la più grande muraglia difensiva eretta dall’Italia in un incontro del 6 Nazioni. Una muraglia praticamente senza falle, basti pensare che nel corso del primo tempo i francesi sono stati nella nostra metà campo quasi il 100% del tempo, racimolando appena una meta e due punizioni. Una meta, tra l’altro, apparsa un mezzo regalo dell’arbitro, se non intero. Le immagine del TMO, infatti, in nessuna inquadratura confermano pienamente l’avvenuta marcatura.

Per una volta, dunque, si può gioire per l’intensità e la qualità del gioco dei nostri ragazzi. La tattica e gli uomini messi in campo da Quesada meritano un plauso per grinta, coraggio e determinazione. Certo la vittoria sarebbe stata un suggello ben più corposo, tuttavia anche se come canta Luciano Ligabue "chi si contenta gode così, così" questa volta possiamo possiamo accontentarci e godere comunque molto.