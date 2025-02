I tennisti di casa nostra ai tornei internazionali

I tennisti e le tenniste di casa nostra continuano il loro percorso di crescita nei tornei internazionali, affrontando sfide impegnative su diversi campi in giro per il mondo. A Glasgow, in un torneo ITF da $30,000 indoor duro, Federica Urgesi, tennista fanese, ha iniziato il suo cammino battendo l’americana Lilian Poling (63 62) nel turno decisivo delle qualificazioni. Nel tabellone principale ha superato la polacca Daria Kuczer e la tedesca Nastasja Schunk (75 63), prima di cedere nei quarti di finale alla svizzera Valentina Ryser (63 64). Il risultato le ha permesso di conquistare 9 punti preziosi per il ranking, contribuendo alla sua scalata che l’ha portata al numero 483 WTA (+24 posizioni). Ad Antalya, torneo da 30.000$, il diciannovenne sangiorgese Andrea Meduri (ATP 2068) ha mostrato segnali incoraggianti. Dopo aver superato brillantemente i primi due turni di qualificazione si è arreso solo nel turno decisivo al più esperto Matuszewski. Una sconfitta per 62 61 che non cancella quanto di buono fatto vedere dal giovane marchigiano, che mantiene un positivo record stagionale di 5 vittorie e 2 sconfitte. Sul veloce di Palm Coast (Florida), torneo da 15.000$, il maceratese Tommaso Compagnucci, 25 anni e attuale numero 435 ATP, ha confermato il suo buon momento. Dopo aver superato l’americano Nefve in tre set (26 60 63), si è arreso negli ottavi di finale al serbo Aleksa Ciric che si è imposto per 60 36 64. Una prestazione che gli ha comunque permesso di guadagnare punti preziosi, salendo al ranking live di 430. La giovane Jennifer Ruggeri si è distinta a Monastir per una prestazione di carattere. Dopo aver confermato il suo ottimo stato nei tiebreak (100% di successo nel 2025), ha ceduto solo alla distanza contro la russa Anna Kubareva che si è imposta 67(5) 63 62.

an.pong.