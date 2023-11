I Texas Rangers vincono la World Series: una prima volta da record

PHOENIX, 2 novembre 2023 _ I Texas Rangers di Arlington sono i nuovi campioni della Major League di baseball: hanno vinto le World Series battendo in finale dopo cinque gare gli Arizona Diamondbacks di Phoenix, vincendo in casa loro e chiudendo la serie sul 4-1.

Come sempre quando c’è di mezzo il baseball, ci sarebbero tante storie da raccontare. Quella di Corey Seager, interbase, premiato per la seconda volta in carriera come MVP delle finali, la prima fu con i Dodgers nel 2020. Per i Rangers è la prima vittoria, dopo due finali perse nel 2010 e nel 2011 (i Diamondbacks invece avevano vinto la loro unica finale precedente, 22 anni fa).

I Rangers hanno vinto 11 partite su 11 in trasferta nei playoff, nei quali erano entrati come quinti, e hanno superato tanti infortuni sul monte di lancio, da Jacob deGrom a Max Scherzer, perdendo molte partite nella stagione regolare e rischiando di non entrare ai playoff. Dove però hanno fatto piazza pulita, eliminando nell’ordine i Tampa Bay Rays, gli Orioles e gli Astros, prima della finale che li ha portati in paradiso.

Tra le storie degne di nota quelle del cubano Aroldis Chapman, specialista in tabù infranti: era nei Chicago Cubs che riuscirono a sfatare la ‘maledizione della Capra’ (lanciata dal vecchio proprietario a cui fu negato l’ingresso al campo con il quadrupede), vincendo dopo un’astinenza durata 108 anni, adesso è nei Rangers che hanno vinto per la prima volta. E ancora c’è la storia di Will Smith, solo omonimo dell’attore, che ha vinto le ultime tre World Series con tre maglie diverse: c’era negli Atlanta Braves due anni fa, quando chiuse il match contro gli Houston Astros che l’anno dopo portò al successo. E c’era anche stavolta.

Un talismano che lancia, in pratica.