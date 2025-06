I Thunder cedono ai Pacers nonostante i 70 punti dei big three

Vanificate le prestazioni dei big three dei Thunder a cui non bastano i 26 punti di Jalen Williams, i 24 con 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander e i 20, con 10 rimbalzi, di Chet Holmgren, i tre hanno segnato 70 punti dei 107 totali, alla fine Oklaoma deve cedere gara tre ai Pacers che, in questo modo, conducono la serie sul 2-1. La pallacanestro è uno sport di squadra e in questo ultimo atto dell’Nba 2025 sta venendo quanto sia importante l’affiatamento del gruppo e la sua capacità di leggere le situazioni. In questo terzo incontro Indiana ha ragionato facendo scorrere il cronometro con la formazione allenata da coach Mark Daigneault che, invece, ha provato a conquistare i liberi per rientrare nel punteggio anziché affidarsi alle iniziative personali.

La difesa di Indiana, dopo le parole di coach Rick Carlisle che prevedeva 34 punti per l’Mvp della stagione Shai Gilgeous-Alexander (nella foto), ha raddoppiato con molta più energia e continuità la stella canadese, che conta 6 palle perse a fine match, costringendo la squadra ospite a basarsi su altri giocatori per dare vita alle proprie azioni offensive, come Jalen Williams. 5-0 è il record dei Pacers in questi playoff dopo una sconfitta, 20-1 è il record tra Rs e Po quando Haliburton mette a referto almeno 20 punti e 10 assist ma soprattutto in 3 game.

Indiana è stata in vantaggio solo per il 10.7% del tempo di gioco: la squadra di casa è a 2 vittorie dal primo titolo Nba della propria storia. Un traguardo in passato gli è sfuggito tra le mani diverse volte, per cui nessuno vicino ai Pacers ha il coraggio di affrontare questo argomento.

Appuntamento per gara 4 nella notte tra oggi e domani, sempre a Indianapolis.