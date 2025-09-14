I Thuram, fratelli del gol nella storia. Ma solo Khephren esulta davvero

di Alessandro Luigi MaggiUn gioco di sguardi, di gesti provocatori, di dialoghi nascosti e soprattutto di gol. Il derby d’Italia dei fratelli Thuram, ma deciso da Adzic, inevitabilmente farà discutere.

E questa volta direttamente, senza saluti a distanza nell’altro teatro, quello di San Siro. Succede tutto allo Stadium, con Marcus a sbloccare la partita.

Lui, che gioca una partita importante come unico faro di una manovra sterile, e Chivu che ripone dopo un’ora di gioco Lautaro Martinez al suo fianco.

E allora eccolo lì lo stacco imperioso di testa, senza bisogno neanche di usare troppo il corpo. Colpo secco, pulito, che finisce in rete.

Qui il primo interrogativo. Marcus resta piantato in area, non esulta. Qualcuno teme sia arrivato il fischio arbitrale. L’assenza di emozioni che stupisce. Il centravanti si tocca la testa, pare voler rispondere a qualcuno.

È questione personale, non riguarda certo il club, o l’allenatore. Ma in match come questi, sempre, attira l’attenzione. Non passerà molto. Khéphren impatta. Più da rapinatore d’area, assalendo i difensori dalle spalle. Meno imperioso, certamente più rapido e furbo.

L’esultanza è altra cosa. La maglia, il nome, la gioia evidenziata al cospetto di uno Stadium che aveva temuto il peggio.

Il padre Lilian, più che sorridente a bordo campo, pare commosso, in questo confronto che per lui deve essere una sofferenza. Dopo il 3-3 Marcus gli sorride in mezzo al campo, Khéphren sente la necessità di motivare il tutto davanti alle telecamere nel dopogara: "Non stava ridendo. Mi ha detto bravo con gli occhi di un fratello maggiore. Non voleva ridere".

Quella precisazione è quasi ossessiva, il centrocampista bianconero ritiene che sia un’urgenza quasi.

Dirà ovviamente anche altro: "come ho detto prima della partita l’Inter è una grande squadra, hanno centrocampisti molto forti che si muovono bene senza palla, noi dovevamo correre di più e lo abbiamo fatto".

Poi, in qualche modo, spiega l’esultanza del fratello. Un messaggio che vive da tempo, una presa in giro per i rispettivi colpi di testa: "anche lui mi prende in giro per il mio colpo di testa, papà anche, perché non faccio molti gol di testa. Stasera sono contento di aver fatto gol di testa".

Al fischio finale, poco dopo la rete di Adzic, il nuovo contatto. Un fitto dialogo, davanti agli occhi soddisfatti del padre, le bocche coperte dalle rispettive maglie. Marcus sorride, ripetutamente.

A qualche tifoso nerazzurro, sicuramente, non farà piacere. Ma è questione di famiglia. Che è anche storia, due fratelli contro a trovare la rete in Serie A: come solo Istvan e Ferenc Nyers nel 1949, durante Inter-Lazio, e Lorenzo e Roberto insigne nel 2020 in Benevento-Napoli.