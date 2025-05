Iapichino oltre il muro: 7 metri e 06, mamma Fiona a un passo

A cinque centimetri dalla mamma, ma ben sei oltre il muro del tabù: non sono tante le saltatrici in lungo che posso dire di aver saltato oltre i sette metri, da adesso c’è anche Larissa Iapichino che a Palermo è atterrata a 7 e 06, a cinque centimetri dal record di mamma Fiona May. Larissa è la seconda italiana nella storia a superare questo muro, lo ha fatto nell’EAP Sicily Meeting 2025, settima edizione di una kermesse internazionale organizzata dalla Sicilian Athletic Sport Race in collaborazione tecnica con l'ASD Media. La Iapichino era alla prima uscita della stagione all’aperto dopo aver vinto il titolo Europeo indoor ad Apeldoorn, in Olanda, con 6.94 metri. A Palermo l'intenzione della campionessa fiorentina era quella di cominciare ad avvicinarsi al record italiano all'aperto, quel 7.11 che mamma Fiona May realizzò a Budapest nell'agosto del 1988.

Larissa è allenata dal padre Gianni, ex astista azzurro, e ai Giochi olimpici di Parigi si è piazzata al quarto posto saltando a 6,87 a nove centimetri di distanza dalla medaglia di bronzo Jasmine Moore. Nata a Borgo San Lorenzo il 18 luglio 2002, Larissa è anche medaglia d’argento europea a Roma 2024 e detiene il record mondiale under 20 indoor con 6,91, oltre al record italiano assoluto indoor con 6,97. A Palermo ha saltato con un vento di 0,2 metri a favore.