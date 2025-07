Ieri la visita medica di controllo. Martin e Aprilia senza pace. Jorge salta anche la Germania

No, non c’è pace nel 2025 di Jorge Martin. E questa volta le notizie non esattamente positive arrivano con l’aggiornamento della condizione fisica del pilota dopo le brutte cadute di inizio anno. Martin ha bisogno di altre due settimane per guarire e quindi il suo rientro non sarà al gp di Germania in calendario il prossimo 13 luglio. Lo spagnolo dell’ Aprilia si è sottoposto a nuovi esami per valutare la ripresa dopo la serie di infortuni che hanno segnato la prima parte della sua stagione. Gli accertamenti si sono svolti presso l’Ospedale Universitario Dexeus con questo risultato: "Sullo scafoide è da registrare un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento. Consolidazione non al 100%: dunque il processo è positivo nonostante la riparazione non sia completa". Più problematica la situazione relativa alle costole fratturate con il referto del dottor Angel Charte che parla di "significativa evoluzione dei focolai di frattura nella maggior parte delle lesioni costali sinistre. Nonostante la notevole evoluzione, alcune non sono complete al 100%". Traduzione la guarigione di Martin procede ma non è ancora arrivata al punto da poter programmare con certezza il suo ritorno in pista. Che dunque non sarà in Germania e quasi sicuramente anche Brno, dove si correrà sette giorni dopo il Sachsenring. Aprilia ha quindi fatto sapere che è in programma un esame privato all’inizio di settimana prossima. Esame dal quale – probabilmente – uscirà anche la data del ritorno alle gare di Martin.