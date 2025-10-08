Il baby campione trionfa nel campionato italiano "Bucci». Simoni, il Rookie che sa vincere . Team Alfonsi: un 2025 magico

Stagione magica, risultato da applausi. E con una prospettiva futura che esalta i sogni e le potenzialità della scuola toscana del motociclismo.

Tommaso Simoni, 13 anni, ha chiuso il suo 2025 con la vittoria del titolo del trofeo "Bucci", la Rookies Cup del campionato italiano. Simoni ha portato in alto, molto in alto, i colori del team (fiorentino) Alfonsi Racing. Ma non solo. Il giovanissimo campione è tesserato – e porta la licenza – proprio per il Moto Club Alfonsi. Club che è il fiore all’occhiello e una vera e propria scuola di futuri campioni, guidata da Lorenzo Alfonsi, pilota fiorentino con esperienza anche nel Mondiale Superbike.

Simoni, baby-fenomeno nato a Pistoia, ha conquistato il "Bucci" nella tappa del campionato di Varano. La stagione ha girato su cinque tappe (due le manche per ogni gara), con 20 partenti al semaforo verde. Il campionato "Bucci" vede in pista moto da 250cc (quattro tempi), con le ruote alte (17 pollici). In altre parole si tratta di una Rookies Cup da cui è facile si affaccino i candidati per le supersfide europee e per il Mondiale.

Sul podio finale della manifestazione anche Jonhatan Ciampalini (secondo) e Yari Bertini, anche lui come il vincitore, tesserato per il Moto Club Alfonsi.

Lorenzo Alfonsi sorride soddisfatto nell’applaudire il risultato del suo pilota. "E’ stata una stagione molto bella e molto intensa. Sono molto contento". Da non dimenticare che Alfonsi Racing supporta i giovanissimi fin dalle minimoto per poi selezionarli e correre nella squadra all’interno del Campionato Italiano Velocità (Civ).

Tommaso, vive la pista con grandissimo impegno e ’regole’ di vita atletica mirate e curate. Tanto l’allenamento, seguendo anche altre discipline come la bici e il nuoto. E nel suo caso, spiccano anche qualità alla... Yuri Chechi, visto le sedute agli anelli.

Riccardo Galli