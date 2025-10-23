Il benvenuto della società. Pure Novellino nell’organigramma: "Due figure di grande esperienza»

Grande enfasi. Il Perugia Calcio presenta con grande trasporto l’ingresso di Riccardo Gaucci "nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali", spiega il club di Pian di Massiano.

"Due figure di grande esperienza e conoscenza del mondo del calcio che andranno a rafforzare la struttura dirigenziale del club, nell’ottica di un percorso di crescita e consolidamento dell’intero progetto biancorosso – si legge – . Per Riccardo Gaucci si tratta di un ritorno carico di significato, legato alla storia della famiglia Gaucci e al profondo legame con la città di Perugia e i suoi colori. Il suo contributo sarà rivolto al supporto della presidenza nella definizione delle strategie sportive e organizzative del club. Walter Alfredo Novellino, allenatore di lunga esperienza e figura di grande prestigio nel panorama calcistico nazionale, metterà a disposizione della società la propria competenza e la propria rete di relazioni per curare i rapporti istituzionali del club con le realtà sportive, federali e territoriali", spiegano.

"Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida – ha dichiarato Riccardo Gaucci –. Tornare a Perugia rappresenta per me un’emozione profonda e una responsabilità importante. Metterò tutta la mia esperienza al servizio del club e del suo futuro", le prime parole di Gaucci.

"Sono felice di poter collaborare con una società che rappresenta una storia importante del calcio italiano e un pezzo importante della mia vita – ha commentato Walter Novellino –. Il mio obiettivo sarà contribuire, attraverso il dialogo e le relazioni, a valorizzare ulteriormente l’immagine del Perugia".

Il club aggiunge: "Con l’ingresso di Riccardo Gaucci e Walter Alfredo Novellino, il Perugia rinnova la propria voglia di crescere, di migliorarsi, di tornare a essere quel Club che fa battere forte il cuore di tutti i grifoni aprendo le porte alla formazione di uno staff di consulenti formato da quelle figure che hanno contribuito a scrivere la storia biancorossa".