Il benvenuto della società. Pure Novellino nell’organigramma: "Due figure di grande esperienza»
L’ex allenatore: "Felice di collaborare con un club che rappresenta un pezzo importante della mia vita".
Grande enfasi. Il Perugia Calcio presenta con grande trasporto l’ingresso di Riccardo Gaucci "nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali", spiega il club di Pian di Massiano.
"Due figure di grande esperienza e conoscenza del mondo del calcio che andranno a rafforzare la struttura dirigenziale del club, nell’ottica di un percorso di crescita e consolidamento dell’intero progetto biancorosso – si legge – . Per Riccardo Gaucci si tratta di un ritorno carico di significato, legato alla storia della famiglia Gaucci e al profondo legame con la città di Perugia e i suoi colori. Il suo contributo sarà rivolto al supporto della presidenza nella definizione delle strategie sportive e organizzative del club. Walter Alfredo Novellino, allenatore di lunga esperienza e figura di grande prestigio nel panorama calcistico nazionale, metterà a disposizione della società la propria competenza e la propria rete di relazioni per curare i rapporti istituzionali del club con le realtà sportive, federali e territoriali", spiegano.
"Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida – ha dichiarato Riccardo Gaucci –. Tornare a Perugia rappresenta per me un’emozione profonda e una responsabilità importante. Metterò tutta la mia esperienza al servizio del club e del suo futuro", le prime parole di Gaucci.
"Sono felice di poter collaborare con una società che rappresenta una storia importante del calcio italiano e un pezzo importante della mia vita – ha commentato Walter Novellino –. Il mio obiettivo sarà contribuire, attraverso il dialogo e le relazioni, a valorizzare ulteriormente l’immagine del Perugia".
Il club aggiunge: "Con l’ingresso di Riccardo Gaucci e Walter Alfredo Novellino, il Perugia rinnova la propria voglia di crescere, di migliorarsi, di tornare a essere quel Club che fa battere forte il cuore di tutti i grifoni aprendo le porte alla formazione di uno staff di consulenti formato da quelle figure che hanno contribuito a scrivere la storia biancorossa".
