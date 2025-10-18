Il bilancio del direttore di Ducati Corse, Gigi dall’Igna "Sapevamo che Marc ci avrebbe portato alla vittoria Nel 2026 servirà qualcosa di diverso, peccato l’infortunio». "Marquez geniale. Anno da numero 1. Pecco? Ne uscirà»

Il film del suo 2025, Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, lo rivede scorrere con orgoglio. Mille sensazioni forti, altrettante emozioni e la gioia unica e stupenda di un altro Mondiale segnato da sfumature belle da raccontare. Da condividere. Tutto intenso, assolutamente, anche se il finale della stagione non ha avuto esattamente i contorni della perfezione con i conti fatti e rifatti per interpretare la crisi da incubo di Bagnaia e la spalla rotta quando la festa per il titolo di Marquez era appena iniziata.

Dall’Igna, partiamo dall’inizio: sia sincero, si sarebbe aspettato che Marc potesse consegnare il titolo a Ducati già a settembre, con un paio di mesi di vantaggio sulla bandiera a scacchi del 2025?

"Bene, le dico la verità. Sapevo, sapevamo, che Marquez ci avrebbe portato alla vittoria. Uno come lui, quando si rimette in gioco lo fa solo e soltanto per essere il numero uno. Detto questo, se davvero devo essere sincero, mi aspettavo un Mondiale più combattuto e non potevo pensare a un dominio così assoluto. E qui entra in ballo Pecco che davvero lo immaginavo e vedevo più protagonista".

Restiamo a Marc: gli sono bastate due gare, i primi due Gp per capire che la Desmosedici era la sua moto. Più bravo lui a capire tutto e subito della Ducati o bravi voi a confezionargli la moto giusta?

"Marquez ha iniziato subito bene e ha fatto subito la differenza. La sua stagione ha avuto un passo eccezionale con due sole sbavature, quella di Austin e quelle di Jerez. Per il resto, lui voleva vincere e ha vinto. Marc è un genio per come ha ragionato, ragiona e soprattutto per come ha costruito il suo ritorno. Si è programmato per tornare ad essere il numero uno. E’ stato geniale, lo ripeto. Uno come lui deve essere un esempio per tutti".

La foto della gara che appenderà come un quadro capolavoro alla parete del suo ufficio?

"Quella di Motegi. Il Gp del Giappone, il weekend del Giappone è stato il più bello di tutti. Marc ha vinto il Mondiale, Pecco è tornato il pilota vincente e fiducioso che conosciamo. Anche lui aveva riavuto con la moto il feeling giusto. Tutto bello".

Già, Pecco, lei come si è spiegato il 2025 di Bagnaia?

"Ha vissuto Gp difficili, la parte centrale della sua stagione è stata molto complicata, ma ci siamo sempre aiutati a vicenda".

Ed è da questo aiutarsi a vicenda che bisogna iniziare a programmare il 2026?

"Noi il nostro aiuto lo abbiamo sempre dato e lo daremo ancora ovviamente. Lui, da parte sua, ci ha dato una mano per capire quali erano le sensazioni, le sue sensazioni, sulla moto e quindi, continuando così usciremo da questa situazione".

Dall’Igna a chi vorrebbe dedicare questo Mondiale magico?

"Mi piace condividerlo e dire che è tutto loro, della gente che lavora in Ducati. In 10 anni tutti hanno fatto un lavoro stupendo, meraviglioso. Grazie a loro, Ducati ha cambiato gli schemi della MotoGp. Sì, se c’è una dedica da scrivere sul Mondiale 2025, questa è per chi lavora con noi".

Quando inizierà a lavorare per il 2026?

"Lo stiamo facendo, perché l’ottica e la mentalità con cui dovremo affrontare il prossimo Mondiale sarà molto diversa da quella con cui si è vissuto il 2025. Quest’anno avevamo deciso di non… rischiare nulla, di ripetere e quindi prendere il meglio di tutto quello che di positivo si era visto e fatto nel 2024. Anche la Desmo 2025 era praticamente la 2024, magari con qualche opzione in più. Ora se vogliamo tenerci lo spazio che negli ultimi due anni abbiamo occupato con grandi meriti dobbiamo fare qualcosa di diverso. Cambiarci, essere nuovi. Anche per questo

l’infortunio di Marquez è stato un peccato. Non solo perché gli e ci ha rovinato la festa, ma perchè con lui avremmo sfruttato le ultime gare della stagione per lavorare un po’ sul 2026".