Il bollettino Il tecnico ricorrerà al turn over per evitare che ci siano giocatori costretti a giocare tre partite in otto giorni. Bouah e Belloni scalpitano per una maglia da titolare

Bella e imbattuta in trasferta, impacciata in casa. La Carrarese ha incredibilmente cambiato faccia. In questo inizio di campionato la nota dolente è rappresentata dal rendimento interno. In due partite allo stadio dei Marmi gli azzurri hanno racimolato un solo punto. Questo nonostante in entrambi i casi abbiano avuto il vantaggio di giocare una parte dell’incontro in superiorità numerica. Domani sera (ore 20,30) a Carrara arriverà la capolista Modena e ci sarà bisogno di una grande impresa, di quelle alle quali la squadra di Calabro ci ha abituato spesso in passato tra le mura amiche. Con l’inizio dei lavori in Curva Nord si è un po’ chiusa la “querelle“ del tifo visto che il settore rimarrà chiuso. Gli ultras hanno deciso di non accomodarsi in gradinata e questo significa che per tutta la durata dei lavori, che si spera possano esaurirsi in un paio di mesi, non potranno far sentire ancora il loro sostegno nelle gare interne.

La mancanza della parte più calda del tifo carrarese è un handicap, inutile negarlo, ma col quale bisogna imparare a convivere. Ieri la squadra è tornata a fare qualcosina sul campo ma con soli tre giorni a disposizione tra una partita e l’altra le possibilità di recuperare le energie sono poche. Per questo è sensato pensare che il tecnico di Melendugno continuerà ad affidarsi ad un ampio turn over cercando di evitare che ci siano calciatori costretti a giocare tre partite in otto giorni.

In difesa Oliana e Calabrese, che hanno superato bene la loro prima da titolare, dovrebbero essere avvicendati da Salamon e Ruggeri. Capitan Imperiale potrebbe essere l’uomo chiamato a fare gli straordinari per poi riposare magari domenica. A centrocampo ci si aspetta che vengano coinvolti Parlanti e Melegoni anche perché Zuelli e Schiavi ad Empoli hanno corso tanto.

Sugli esterni Belloni e Bouah (nella foto) potrebbero dare il cambio a Zanon e Cicconi ed anche l’attacco dovrebbe cambiare totalmente volto. Abiuso è pronto a riprendersi una maglia da titolare e con lui potrebbe essere gettato nella mischia uno tra Torregrossa ed Arena.

Gianluca Bondielli