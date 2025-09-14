Il Camaiore per il riscatto. Col Prato al “Buon Riposo“

"Ci vogliamo subito riscattare dopo la brutta figura fatta a Ghivizzano e anzi ci scusiamo con tutti i tifosi del Camaiore che erano venuti a seguirci in quella trasferta di domenica scorsa – così parla l’allenatore bluamaranto Pietro Cristiani alla vigilia dell’arduo confronto col Prato – ci abbiamo messo tanto lo scorso anno a riportare la gente sugli spalti a Camaiore... ed è nostra intenzione mantenercela. Questo è ciò che ci deve spingere a fare una buona prestazione col Prato al di là del risultato che verrà fuori... perché i valori in campo chiaramente sono diversi. Ma l’annata che ci attende per noi è ben chiara: di sacrificio e di umiltà". Oggi alle 15 si gioca sul sintetico del “Buon Riposo“ a Seravezza visto che al Comunale sono ancora in corso i lavori sul manto erboso. Arbitrerà Lorenzo Moretti di Cesena, con Matteo Lauri di Modena e Matteo Soverini di Bologna.

"La partita penso si presenti da sola sia perché la forza del Prato è ben nota... e domenica scorsa hanno perso una partita in maniera immeritata in casa con l’Orvietana, sia perché noi veniamo da una pessima figura fatta a Ghivizzano per cui la reazione è d’obbligo – dice Cristiani – i valori del Prato sono alla pari di quelli del Grosseto. I lanieri sono ben allenati da un ottimo tecnico come Venturi, di cui ho grande stima, ed hanno allestito una rosa veramente forte, pur essendo partiti leggermente in ritardo rispetto ad altri".

Il reparto offensivo del Prato, squadra che gioca di base col 4-3-1-2 ma sa tatticamente adattarsi ad ogni tipo di avversario, è quello che spaventa maggiormente potendo contare su tre bocche di fuoco notevoli per la categoria come Rinaldini, Gioè e Mattia Mencagli... cui hanno appena aggiunto quel Verde che qualche stagione fa fece benissimo in Versilia al Real FQ.

Nel Camaiore rientrerà Bigica a centrocampo dove invece mancherà Marcucci per squalifica (di una giornata) rimediata beccando il doppio giallo domenica scorsa a metà ripresa, sul 4-0. Stanno sempre meglio sia il classe 2006 Macchi sia Grilli, che erano reduci da acciacchi. Rientrerà in difesa Diana (grande ex di turno) e questo recupero è importantissimo per dare più leadership alla difesa. Casani stringerà i denti, nonostante un problemino al ginocchio.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Di Biagio; 2 Casani (05), 5 Accorsini, 6 Diana (C); 7 Tavernini (07), 11 Bongiorni, 4 Bigica, 8 Grilli, 3 Macchi (06); 9 Bifini, 10 Magazzù. All. Cristiani.