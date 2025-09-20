Il campione azzurro Pino Maddaloni ha deciso di proseguire l’impegno sociale del padre per rispettare un voto. "Con il judo salveremo i ragazzi di Scampia»

Lui la sente chiara, quella "voce d’è criature" che sale piano piano, anche se molte persone "nun sanno a’ verità". Chissà quante volte ha riecheggiato nelle orecchie di Pino Maddaloni ‘Napule è’, capolavoro di un altro Pino nato tra le strade del capoluogo campano, versi che meglio di ogni altro spiegano l’attaccamento, la passione, la malinconia di una terra che accanto a storie di dolore ha saputo raccontare e diffondere storie di successo, di riscatto. Perché le medaglie d’oro si possono vincere anche qui e anche se si parte un passo indietro. "Non le medaglie europee, mondiali, olimpiche – racconta Maddaloni, campione che in questi giorni festeggia i 25 anni dall’oro di Sydney nel judo 73 kg e che ora insegna sport e non solo ai bambini e ragazzi della sua Napoli –. Le vere medaglie che i miei ragazzi devono vincere sono quelle della vita: essere un buon genitore, un buon fratello, un buon amico. Continuare a studiare, imparare le lingue, cose che io non ho fatto ma che loro possono fare".

Cosa le viene in mente se ripensa a Sydney 2000?

"Era già una medaglia d’oro essere lì. Non riuscivo a crederci".

Però poi vinse...

"Fu la telefonata di mia madre il giorno prima a cambiare tutto. Mi disse che voleva che vincessi. Le dissi ‘mamma, sono campione olimpico e campione del mondo in carica’, ma lei rispose che i sacrifici fatti dalla nostra famiglia avrebbero fatto la differenza, che io più degli altri meritavo di portare a casa la medaglia d’oro. Dopo quella telefonata cambiò tutto, anche per la promessa di mio papà".

Ovvero?

"A Sydney fece un voto: se mio figlio vince l’oro dedicherò la mia vita alla mia gente. Così ha fatto. Mi feci una promessa anche io: se vinco, voglio una palestra dove i giovani possano imparare lealtà, amicizia, riscatto".

Insomma, quell’oro ha cambiato qualcosa nella sua coscienza?

"Ho capito che tanti bambini come me potevano trovare nel judo, nello sport, una via di emancipazione ed educazione. Oggi sono direttore tecnico delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia, e da più di dieci anni proprio la Polizia ha aperto sessioni sportive a Caivano e al Rione Sanità: judo, pugilato, nuoto con campioni che dedicano tempo ai giovani. Tanti bambini diventano poi professionisti o ottimi studenti: medaglie che luccicano più di un oro olimpico. Anche perché non esistono bambini che nascono cattivi, ci vogliono solo strumenti educativi adatti".

Lei è stato ct della nazionale non vedenti e arbitro. Ci racconta?

"Nulla succede per caso. Mi aspettavo la convocazione di una Nazionale olimpica, arrivò quella della selezione non vedenti. Presi tempo, poi accettai. Un mondo che mi ha insegnato tanto, ancora sento quei ragazzi, vado ai loro compleanni, alle loro cene ‘al buio’. L’arbitro? Ho capito che tutti possono sbagliare e migliorarsi. Ho fatto il supervisor alle Paralimpiadi di Parigi".

Cos’ha di così speciale il judo?

"È uno strumento educativo potentissimo. Però se ne parla poco: se il judo rimane così in ombra i giovani non avranno possibilità di incontrarlo".

Lei ha un pensiero critico sui media?

"Dei media abbiamo bisogno, per parlare di sport non come competizione ma come formazione. Si parla troppo di sport business: il mio è un appello ai media per cambiare narrazione e linguaggio, trasmettere un messaggio diverso. Ad esempio per me in gara non si perde mai: semmai si impara".

Star Judo è la scuola dei Maddaloni a Scampia: cosa è oggi?

"Adesso siamo un riferimento, siamo stati emulati anche in altre periferie. E Scampia, non solo grazie a noi, beninteso, ha metropolitana, negozi, università. Un quartiere può cambiare, se i suoi uomini e le sue donne lo vogliono".

Cosa ha rappresentato e rappresenta per lei papà Gianni?

"Nella mia vita ho avuto due grandi maestri: mio padre sul tatami, mia madre fuori. I giovani hanno bisogno di esempi e i miei genitori lo sono stati per me. Non andavano in vacanza per farmi andare a scuola o farmi seguire un percorso sportivo".

Con sacrifici notevoli?

"Quando eravamo a Milano, mio padre chiese dei prestiti per trasformare una fabbrica di lampadari in una palestra in cui allenarmi due volte al giorno".

Oggi per cosa combatte Pino Maddaloni?

"Combatto per i giovani, credo nei giovani. Dobbiamo dedicare loro tempo e allo stesso tempo dare un esempio. Per questo passo tante ore nelle scuole".

A ottobre festeggerà i 25 anni dal suo oro. Cosa farà?

"Un giro delle scuole a Scampia, Secondigliano, Miano, al Rione Sanità, e dovunque riuscirò ad andare per spiegare a tutti che non è importante da dove si parte. Io non ero veloce o potente, tecnicamente non venivo da una scuola blasonata: eppure grazie all’impegno, alla voglia, alla famiglia siamo riusciti a vincere. Vincere nella vita… e anche ai Giochi!".