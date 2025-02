Il capitano. "Dobbiamo uscire presto da questa situazione»

Bartolomei, capitano di giornata, racconta l’amarezza dopo l’ennesima rete nel recupero. "C’è grande rammarico. Abbiamo dato l’anima, il massimo. Avremmo meritato almeno di portare a casa qualcosa ma nel calcio gli episodi fanno la differenza – racconta il centrocampista a Umbria Tv – . E anche questa volta torniamo a casa con niente. Dobbiamo solo lavorare in silenzio, con positività tra di noi e rimanere uniti. Mancano 10 partite, pensiamo solo a lavorare in silenzio, con la bava alla bocca. Siamo il Perugia, dobbiamo dare ancora di più. Dobbiamo uscirne da vero gruppo, aiutandoci a vicenda. Screzi dopo il gol e a fine partita? Ho parlato con Gallo perché un giocatore esperto che si comporta così dopo un gol al 92’… Sono rimasto molto male. Ci vuole rispetto. Siamo professionisti e dobbiamo comportarci da professionisti. Ha fatto dei gesti che non sono corretti".