IL CASCO. Quando sicurezza fa rima con comfort

Un casco per gli appassionati di sprint e velocità. Si chiama Furion 3 ed è stato creato in collaborazione da Hjc sports e Oracle Red Bull Racing. Il design aerodinamico ottimizzato riduce ulteriormente la resistenza all’aria. È equipaggiato con il sistema Selfit Pro, una combinazione tra il sistema di regolazione automatica Hjc (Selfit) e una ghiera di regolazione micrometrica. Sicurezza potenziata grazie allo Slid, materiale in gel progettato per ridurre l’energia trasmessa al cervello in caso di impatto. La struttura garantisce un raffreddamento ottimale.