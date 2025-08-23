IL CASCO. Quando sicurezza fa rima con comfort
Un casco per gli appassionati di sprint e velocità. Si chiama Furion 3 ed è stato creato in collaborazione da...
Un casco per gli appassionati di sprint e velocità. Si chiama Furion 3 ed è stato creato in collaborazione da Hjc sports e Oracle Red Bull Racing. Il design aerodinamico ottimizzato riduce ulteriormente la resistenza all’aria. È equipaggiato con il sistema Selfit Pro, una combinazione tra il sistema di regolazione automatica Hjc (Selfit) e una ghiera di regolazione micrometrica. Sicurezza potenziata grazie allo Slid, materiale in gel progettato per ridurre l’energia trasmessa al cervello in caso di impatto. La struttura garantisce un raffreddamento ottimale.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su