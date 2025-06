Il cavallo atleta: un modello legislativo italiano per lo sport equestre

Il cavallo negli sport equestri è a tutti gli effetti considerato atleta nella giurisdizione italiana, unico Paese al mondo con una tale legge. Questo fin dal 2021 (DLgsl n° 36/2021 successivamente modificato dal DLgsl n° 163/2022), ma mancava un testo che spiegasse pragmaticamente le conseguenze sul piano tecnico-scientifico, gestionale e soprattutto culturale di questo riconoscimento, introdotto dalla Riforma dello Sport. Così ieri a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato, è stato presentato il volume Il cavallo atleta: tutele e prospettive, che si inserisce nella sezione Sport della collana di Quaderni di diritto delle attività motorie e sportive della rivista Diritto dello Sport, promossa dalla Fondazione ’Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie’. Il volume è stato realizzato con il contributo della Federazione Italiana Sport Equestri. È intervenuto il presidente della Federazione, Marco Di Paola: "L’idea di un volume in doppia lingua, italiano e inglese – ha dichiarato – è nata dalla volontà dell’Università degli Studi di Bologna e della Fise di poter disporre di un approfondimento degli studi fatti a partire dall’omonimo convegno (Bologna, 31 gennaio 2024, ndr) con l’intervento di giuristi ed esperti del settore". Il Segretario generale della Fise e membro del board della European Equestrian Federation (EEF), Simone Perillo, ha aggiunto: "Per l’Italia è un risultato straordinario, ma l’obiettivo è che la nostra legge possa diventare un modello per altri Paesi. In ambito EU gli approcci legislativi sono molteplici e assai differenziati, ma l’impegno collettivo è di proseguire nella valorizzazione della figura del cavallo atleta".