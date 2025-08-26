Il centrocampista classe 2002. Zenoni dalla Social Football Academy al sogno europeo: "Vogliamo fare la storia»

Dal campetto di Leffe ai preliminari di Champions, passando per le strade meno illuminate del dilettantismo e per la vetrina della Social Football Academy. Matteo Zenoni, centrocampista classe 2002, oggi veste la maglia della Virtus Acquaviva e giovedì si giocherà un posto nella fase a gironi di Conference League contro il Breidablik. La sua è una storia di calcio romantico: cadute, ripartenze, la famiglia come bussola e una foto stretta al braccio.

Matteo, che effetto fa passare da un campetto di provincia a giocarti i preliminari di Champions? "Sono emozioni forti, difficili da spiegare. Significa tanto. Ti guardi indietro e pensi a quando eri bambino: il pallone nel cortile, le partite con gli amici. E poi ti ritrovi davanti all’inno della Champions. È un sogno che prende forma".

Ha mai pensato che il calcio non facesse per lei? "Sì, nel 2023 con il Casazza in Eccellenza. Dopo un infortunio ho pensato di mollare. Ma il cuore mi ha detto: continua. Io sono sempre stato convinto delle mie abilità e ho scelto di non arrendermi".

La Social Football Academy le ha dato una svolta. In cosa la ha cambiata? "Mi ha aiutato tanto, soprattutto nella formazione tecnico-calcistica. Mi ha fatto crescere, tirare fuori il meglio di me. È stata una vetrina, ma anche una scuola, un ambiente dove ho capito che potevo davvero costruirmi un futuro".

Adesso c’è la Conference League. Qual è l’obiettivo? "Superare i playoff. Non ci nascondiamo: vogliamo scrivere la storia. Giocare queste partite ti dà una carica unica".

Cosa le manca di più stando lontano da casa? "La famiglia e gli amici. È inevitabile. A volte anche solo una cena a casa, le chiacchiere con gli amici di sempre. Però è necessario abituarsi, perché questo è il mestiere che ho scelto".

In campo non è mai solo, vero? "È vero. Porto sempre con me la foto di mio nonno Ernesto, legata al braccio. Era il mio più grande tifoso. Mi ha insegnato a calciare di mancino. Quando entro in campo lo sento vicino e questo mi dà forza, soprattutto nei momenti difficili".

Un minuto con la Nazionale o una vittoria in Europa con la Virtus? "Preferisco vincere in Europa. Perché sarebbe la vittoria di un gruppo, di una storia, non solo mia".

Aldo Di Tommaso