Il ceo Reichart: "I tibunali ci danno ragione, adesso vogliamo i danni». La Superlega chiede un risarcimento di 4 miliardi di dollari alla Uefa

Il Real Madrid e i promotori della Superlega chiedono oltre 4 miliardi di dollari di danni alla Uefa, accusata di aver ingiustamente sabotato la competizione separatista, secondo quanto riferito da una fonte all’agenzia France Press. Proposta nel 2021 da 12 club europei d’élite, tra cui Real Madrid e Barcellona, il progetto della Superlega è rapidamente fallito a causa della forte opposizione dei tifosi dei club inglesi e delle minacce di Uefa e Fifa. La Corte di giustizia europea ha stabilito nel dicembre 2023 che il divieto della Superlega era contrario al diritto europeo. L’anno scorso, poi, un giudice spagnolo ha affermato che Fifa e Uefa avevano impedito la libera concorrenza opponendosi alla Superlega, stabilendo che stavano praticando un comportamento anticoncorrenziale e abusando della loro posizione dominante.

Infine mercoledì, il tribunale di Madrid ha respinto anche i ricorsi presentati dalla Liga e dalla Federazione calcistica spagnola. Il promotore del progetto, A22 Sports Management, ha dichiarato di rammaricarsi del fatto che la Uefa abbia "rifiutato qualsiasi percorso di compromesso" e "riforme" nonostante diversi mesi di discussioni, e ha affermato di non avere “altra scelta” se non quella di “avviare un procedimento per ottenere un risarcimento per i danni subiti”.

"Dopo anni di procedimenti legali, la Uefa non può più ignorare le decisioni vincolanti dei tribunali" - ha dichiarato Bernd Reichart, Ceo di A22.