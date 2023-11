Il cielo è azzurro sopra Pechino. Impresa Giovannini e Di Stefano, doppietta Italia nella velocità Giovannini e Di Stefano hanno conquistato una storica doppietta nella tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità a Pechino, con il primo posto di Giovannini e il secondo di Di Stefano. Un trionfo per il movimento italiano, con il sesto successo in carriera per Giovannini.