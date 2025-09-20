Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. IL CONVEGNO. Stati Generali in Umbria. Due mesi per capire

IL CONVEGNO. Stati Generali in Umbria. Due mesi per capire

La Regione Umbria ha scelto di promuovere in questo weekend gli Stati Generali dello Sport, un momento di confronto, ascolto...

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Un momento delle premiazioni dei tornei di Rugby e Metaverso tenutisi nelle scuole della provincia di Bologna

Un momento delle premiazioni dei tornei di Rugby e Metaverso tenutisi nelle scuole della provincia di Bologna

XWhatsAppPrint

La Regione Umbria ha scelto di promuovere in questo weekend gli Stati Generali dello Sport, un momento di confronto, ascolto e visione strategica rivolto a Istituzioni, operatori del settore, Enti di promozione, Associazioni sportive, esperti e cittadini. L’obiettivo è costruire un’agenda condivisa per il futuro dello sport sul territorio, approfondendo temi strutturali e attuali come la promozione dell’attività fisica, l’accessibilità agli impianti, le nuove esigenze delle comunità e le sfide della sostenibilità e della salute pubblica. Diversi tavoli di lavoro su differenti tematiche con dirigenti di Federazioni sportive, Sport e Salute, Università, Aziende Sanitarie Locali, oltre ad autorità politiche e sportive di Regione e Comuni umbri e di comuni virtuosi di tutto il Paese. È il primo momento di un percorso che continuerà e avrà una conclusione il 27 novembre, quando i lavori presentati saranno messi a sistema.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su