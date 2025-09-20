Il corpo ha bisogno di muoversi per funzionare regolarmente Gli allenamenti di Show Club servono a ritrovare l’equilibrio. L’esercizio fisico tra terapia e prevenzione

di Marina Santin

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità al mondo. Numerose ricerche infatti, confermano l’importanza del movimento per il benessere fisico, psicologico e sociale a qualsiasi età. Per questo, è stato inserito negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030, in particolare per la riduzione della mortalità prematura e il miglioramento della salute. A farsi paladino della lotta alla sedentarietà, Giorgio Leo, presidente di Show Care e Ceo di Show Club, nonché uno dei due artefici della kermesse "Spettacolo della Salute".

"La ricerca scientifica racconta e studia ormai da più di qualche decennio l’importanza del muoversi e del condurre uno stile di vita il più possibile salutare – spiega –. Sia io che e il mio socio, Vito Stolfi, veniamo da un background sportivo e ci siamo resi conto che pochi praticano un livello sufficiente di attività fisica e sempre più persone hanno problematiche di natura cronica legate ad abitudini sbagliate. Ci siamo così appassionati alla possibilità di poterci prendere cura di chi non prova piacere nel muoversi ma che, se assistito, aiutato e ascoltato con empatia, pur continuando a non amare l’esercizio fisico, inizia a praticarlo. Non dimentichiamoci che la scienza ci dice che la genetica è responsabile del 20% di quello che ci succede, l’epigenetica, ovvero il nostro comportamento, dell’80%".

Tutto è iniziato con Show Club…

"Show Club, sono dei centri di esercizio fisico personalizzato che si impegnano a promuovere e sensibilizzare sulla pratica più consapevole dell’esercizio fisico e sulle sue profonde connessioni con la salute. La loro caratteristica è un approccio in team per aiutare ancora di più le persone, prevalentemente sedentarie, a cui non piace muoversi, o con difficoltà oggettiva, come problemi di salute o scarsa motivazione, a prendersi cura di sé. Non con l’esercizio magico ma con un approccio relazionale che ti aiuta a non sentirti giudicato e a percepire ascolto, cura e attenzione. I centri Show Club sono costruiti, ormai da 20 anni, su questi presupposti".

Con Show Care, invece, l’attività fisica diventa farmaco.

"Show Care è un’associazione no profit al fianco dei pazienti oncologici in follow up. Abbiamo scelto l’oncologia perchè chi si vede la morte di fronte e riesce a superarla mentalmente ha tanto bisogno fisicamente. In Show Care, facciamo gratuitamente le stesse attività di Show Club, ma aiutiamo queste persone a diminuire la fadigue che è la fatica cancro correlata causata dalle terapie, che colpisce nei mesi, a volte anche anni, successivi alla fine delle chemioterapia".

E poi.

"Inoltre, diminuisce la percentuale di recidive perché l’esercizio ha un effetto antinfiammatorio e l’infiammazione cronica sistemica delle membrane cellulari è un fattore di rischio per la loro degenerazione e la loro riproduzione alterata. Tramite l’esercizio, le membrane si sfiammano diminuendo la possibilità che il camcro ritorni, soprattutto su casistiche di larga scala come nel caso del tumore alla mammella e della prostata".