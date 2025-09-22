Il Ct Grosseto fa la storia. Quarto titolo italiano di fila

Il Circolo Tennis Grosseto campione d’Italia Under 16 femminile. Per la quarta volta di fila la squadra grossetana, che sta insieme dai tempi dell’under 12, ha portato a casa lo scudetto tricolore. Davanti al pubblico di casa infatti si sono svolte le fasi finali dei campionati italiani a squadre under 16 femminile al Circolo Tennis Grosseto. Sui campi di via Cimabue si sono affrontate le migliori otto squadre d’Italia. Le grossetane all’atto finale hanno battuto il Circolo Tennis Dino De Guido.

Nei quarti di finale, il Circolo Tennis Grosseto si è imposto per 2-0 sul Tennis Club Genova 1893, grazie alla maiuscola prestazione di Anna Nerelli e Rachele Sareppico. Nelle altre partite, il Circolo Tennis Scaligero ha battuto il Tennis Club Pietra col punteggio di 2-1, Tennis Training ha regolato il Tennis Club Parioli per 2-0 e l’ultimo incontro è stato Circolo Tennis Dino De Guido – Circolo Tennis EUR, conclusosi 2-0.

Nelle semifinali, il Circolo Tennis Grosseto ha battuto il Circolo Tennis Scaligero per 2-0, mentre il Circolo Tennis Dino De Guido si è imposto sul Tennis Training con il punteggio di 2-1. In particolare, nella semifinale che ha coinvolto il Ct Grosseto, Anna Nerelli ha avuto la meglio su Camilla Iannece con il punteggio di 6-1, 6-1, mentre Rachele Saleppico ha regolato con un 6-3, 6-1 Sofia Veggiari.

In finale Rachele Saleppico ha avuto la meglio su Sofia Greco con il punteggio di 6-2, 6-0 e Anna Nerelli ha regolato Ludovica Casalino con il punteggio di 6-3, 6-2. Tennis Training si aggiudica il terzo posto, con vittoria finale nel doppio per ritiro degli avversari del Circolo Tennis Scaligero sul 5-5.

"Chi ha giocato a tennis lo sa, vincere un campionato italiano è sempre difficile ma vincerlo per tre anni di fila è qualcosa di immenso – spiegano i tecnici Valeria Prosperi e Alberto Sarubbi (che insieme a Fabio Parigi e Giulio China guidano la Maremma Tennis aCademy) -. Abbiamo finito le parole per queste ragazze. Siamo partiti nel 2022 vincendo il campionato italiano under 12, poi nel 2023 e nel 2024 quello under 14 e quest’anno quello under16 da primo anno di categoria. Se vincere è sempre difficile riconfermarsi anno dopo anno è qualcosa di straordinario. Queste ragazze oltre a scrivere la storia del Ct Grosseto portandolo in alto dove non era mai stato, sono state la dimostrazione di quanto l’unione di un gruppo possa, oltre le doti tecniche e fisiche, fare la differenza".

"Grande gioia e soddisfazione per questo quarto scudetto di fila. Non sarà facile rimanere sempre a questi livelli, ma non mancheranno impegno e dedizione da parte di tutto lo staff, che si è dimostrato ancora una volta di assoluta eccellenza" - ha dichiarato il presidente Paolo Borghi -.