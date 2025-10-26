Il derby finisce in parità. Pietrasanta in rimonta

FORTE DEI MARMI

2

PIETRASANTA

2

FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino, Sapienza (88’ Colombi), Seriani (72’ Papi N.), Bigini, Vaira (65’ Deda), Tedeschi, Del Soldato, Mengali F. (72’ Imbrenda), Papi M., Mengali M. (88’ Lossi). All. Papi.

PIETRASANTA: Gega, Laurini, Della Pina, Granaiola, Bartoli, Laucci, Szabo, Isola (73’Fioretti), Remedi, Sacchelli (73’ Mancini), Aquilante (38’ Fattorini) (83’ Ceciarini). All. Tocchini.

Arbitro: Iacobelli di Pisa.

Reti: 36’ Papi Mattia (rigore), 45’ Mengali, 76’ Remedi, 88’ Laucci.

Note: Ammoniti: Vaira, Papi N., espulso al 92’ Barsottini per proteste.

FORTE DEI MARMI – Il derby d’alta classifica tra Forte dei Marmi 2015 e Pietrasanta finisce 2-2. Non è stata una partita spettacolare a livello di gioco, ma molto intensa, con continui capovolgimenti quando l’inerzia sembrava a favore dell’una e poi dell’altra squadra. Infatti, il Pietrasanta nel momento in cui aveva in mano le redini del gioco, causa due episodi sfortunati si è trovato sotto di due reti. Al contrario, il Forte dei Marmi 2015 quando aveva il match in controllo nel finale si è visto rimontare, rischiando anche la sconfitta. Nel primo tempo, il Pietrasanta modificato a livello tattico e con un centrocampo più coperto si lascia preferire come qualità di gioco, manca però la precisione nell’ultimo passaggio in occasione dei numerosi contropiede. Tutto questo sino al 36’ quando un netto fallo di mano di Bartoli costa il rigore che Mattia Papi realizza con freddezza. La botta per i biancocelesti si fa più dura al 45’ quando un tiro sbagliato di un compagno si trasforma in un passaggio per il tocco maligno di Mengali Federico che firma il raddoppio. Nella ripresa, cambia il tema tattico, i padroni di casa arretrano, pronti a ripartire in velocità. Per il Pietrasanta c’è poco da fare, sino a quando nel finale Tocchini si gioca l’artiglieria pesante con Mancini e Ceciarini. Al 76’ Remedi si gira in un fazzoletto ed accorcia le distanze. Al 88’ su un lancio lungo, Ceciarini spizzica di testa per l’accorrente Laucci che di sinistro supera Barsottini e si conferma un difensore goleador. Nel convulso finale, il Pietrasanta potrebbe vincere, Barsottini per proteste viene espulso e Lossi è costretto a mettersi i guanti, avendo il Forte dei Marmi 2015 esaurito i cambi. Finisce in un pareggio, risutato tutto sommato giusto.

Andrea Bazzichi