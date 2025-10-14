Il dilemma dell’attacco. A Pirozzi l’ardua decisione

E’ vero che cinque partite non sono sufficienti per stabilire in maniera reali le "gerarchie" nel girone, perché la classifica, per quello che oggi può valere, dice chiaramente che nello spazio di tre punti ci sono forse le sei squadre più attrezzate per puntare molto in alto e che sono Zenith Prato, Lucchese, Viareggio, Belvedere, Massese con l’inserimento del Fucecchio. Da tenere presente che il solo Viareggio ha già osservato il proprio turno di riposo. E se i distacchi sono così contenuti è perché regna già un certo equilibrio. Prova ne sia che domenica scorsa ci sono state soltanto due vittorie, quella esterne del Fucecchio a Perignano e quella casalinga del San Giuliano sul Castelnuovo. Per il resto, tutti pareggi, compreso quello tra la Lucchese ed il Belvedere. Non è stata sufficiente una "perla" del laterale sinistro Lorenzini, impiegato nella circostanza a destra, a piegare la resistenza dell’esperto Belvedere.

Di qui il rammarico manifestato dal giocatore rossonero, al termine del match: "In questo momento – ha detto il ventunenne di Città di Castello, che lo scorso anno era in D nel Tuttocuoio - manca un po’ di convinzione in più e incisività in attacco, anche se i nostri attaccanti tornano costantemente a dare una mano in mezzo al campo. Siamo però sulla strada giusta e intanto siam imbattuti".

Imbattibilità che la Lucchese punta ora a mantenere dopo il derby di domani pomeriggio allo stadio dei Pini contro il Viareggio, anche se, come noto, non potrà avere i tifosi al seguito, vuoi per la "ruggine" peraltro molto datata tra le due tifoserie, ma anche perché l’impianto inaugurato di recente, non ha al momento, la gradinata collaudata. Pirozzi avrà, comunque, tutta la "rosa" a sua disposizione, a parte Sansaro, ma grazie ai rientri di Picchi in mezzo al campo e di Piazze al centro della rima linea. Visto che i tre gol messi sin qui a segno dalla squadra hanno portato le firme" di Caggianese (su rigore), di Bartolotta e di Lorenzini, la speranza che a sbloccarsi siano le punte centrali di riferimento come Galotti, Ragghianti e Piazze.

E sarà interessante vedere le scelte che farà il mistero proprio in attacco, se cioè darà subito spazio a Piazze, che essendo stato fuori qualche settimana, ha bisogno di rientrare nel clima vero della partita. E clima vero sarà quello di domani a Viareggio con le zebre di Vangioni, che vogliono rifarsi del pareggio di Sesto Fiorentino , contro l’ultima in classifica, arrivato al novantaduesimo, dopo il vantaggio iniziale di Morelli su calcio di rigore. La direzione del derby é stata affidata al senese Lachi.

Emiliano Pellegrini