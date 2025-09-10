Il dispositivo farà il suo esordio nel derby d’Italia. Refcam, il terzo occhio che vede come l’arbitro

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter che andrà in scena sabato pomeriggio entrerà nella storia del calcio italiano per l’esordio, nel campionato di serie A, della Refcam. Si tratta di una microcamera ad alta risoluzione, del peso di 6 grammi, che sarà montata alla base dell’archetto del microfono del direttore di gara, e sarà utilizzata nel corso del riscaldamento prepartita e in live durante l’incontro in occasione dei calci di punizione e situazioni simili o per mostrare dei replay ad alto tasso di spettacolarità.

Nel dare l’annuncio di questo ulteriore supporto tecnologico a favore dello spettacolo, la Lega calcio ha sottolineato come la serie A italiana sia una delle realtà scelte dalla Fifa e dalla Ifab per sperimentare questa novità. Oltre a fornire una nuova prospettiva allo spettatore, il segnale della Refcam sarà regolarmente consegnata al circuito isolato Var per aumentare la precisione di questa ’moviola’ a disposizione del direttore di gara. Già utilizzata nel Mondiale per club questa microcamera ha subito mostrato la sua efficacia diminuendo anche le contestazioni nei confronti dell’arbitro.

"L’introduzione della Refcam nel nostro campionato – commenta Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio – rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva".

Tutto il movimento del calcio ha optato di intraprendere la direzione di aumentare il pathos legato alla partita cercando di ridurre al minimo le polemiche, per questo la RefCam va ad aggiungersi ad altre iniziative, come quella di spiegare a tutto lo stadio le decisione prese dopo aver consultato il Var. In serie C, poi, si sta sperimentando il Footbal Video Support, una evoluzione sperimentale del Var che coinvolge anche gli allenatori. "Con l’introduzione di questo supporto i tecnici protestano meno - ha sottolineato il designatore di serie C Daniele Orsato - e anche se non cancelleremo mai tutti gli errori sul campo, stiamo sbagliando molto meno. È una novità grandiosa, anzi direi favolosa perché avere la possibilità concreta di non incidere sul risultato è tanta roba".

Massimo Selleri