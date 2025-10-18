Il dottor Santo Rullo: "La Figc ci fa vestire la maglia della Nazionale Adesso i malati psichiatrici hanno una motivazione in più per giocare». "Crazy for Football» quando lo sport diventa una terapia

di Massimo Selleri

"Crazy for Football" è un progetto e un movimento sociale ideato dallo psichiatra Santo Rullo per promuovere l’inclusione e combattere i pregiudizi associati alle malattie mentali attraverso il calcio. Nata attorno alla metà degli anni ’90 l’iniziativa si è sparsa a macchia d’olio fino a diventare anche il soggetto prima di un documentario e poi di un vero e proprio film che tra gli interpreti ha anche Sergio Castellitto.

"Le prime esperienze che legano i pazienti psichiatrici al gioco del calcio risalgono al 1994 - spiega il dottor Rullo -. L’attività rispondeva a due principali esigenze: la prima riguardava il tempo libero, una dimensione che spesso è preclusa alle persone con difficoltà psichiatriche, mentre la seconda era più prettamente medica. Le molecole che si usano per curare queste malattie interferiscono con il metabolismo e spesso portano al sovrappeso, un problema che può essere ben contrastato dalla pratica sportiva. Durante il nostro cammino abbiamo visto che chi svolge regolarmente una attività fisica aveva bisogno di dosaggi inferiori di farmaci, per cui a tutti gli effetti il calcio si è rivelato importante nell’efficacia complessiva della terapia".

Dalle partitelle tra voi a disputare dei campionati mondiali. Come ci siete arrivati?

"Nel 2011 alcuni psichiatri e sociologi giapponesi vennero a trovarci incuriositi dalla nostra attività. Quando videro il potenziale di questo sport, decisero di organizzare una manifestazione internazionale di calcio a 5 e nel 2016 riuscirono a realizzare questo loro intento. Da lì in poi la Figc ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppare il nostro progetto".

Perché?

"Ci ha dato la possibilità di utilizzare la stessa maglia azzurra che vestono le altre nazionali italiane e questo ha creato una identità. Adesso quando facciamo le selezioni tutti si sentono convocati da una nazionale vera e ne rimane legato anche chi non farà parte della rosa dei 25 giocatori che andrà ad affrontare gli avversari".

Come reclutate i giocatori?

"La squadra è composta da ragazzi con una patologia psichiatrica certificata provenienti prevalentemente dai centri di salute mentale sparsi in tutta Italia. Non giocano operatori o soggetti esterni, ma soltanto pazienti con una diagnosi psichiatrica specifica. La rosa è composta da 25 giocatori selezionati su tutto il territorio Nazionale. La squadra si riunisce periodicamente in diverse città italiane per la preparazione ai campionati a cui partecipa. I raduni durano in media 5 giorni e prevedono momenti di allenamento, partite amichevoli, visite mediche e altre attività di intrattenimento e svago. Si svolgono sul modello dei raduni della Nazionale Maggiore. Normalmente i primi contatti avvengono attraversi i centri di salute mentale e grazie a questo aspetto i Csm hanno fatto un salto di qualità".

Come mai?

"Non sono più solo luoghi di terapia medica, ma possono essere spazi di terapia integrata proponendo una attività come questa. Il fatto che poi si stia partendo anche con una squadra femminile rende "Crazy for Football" un progetto fruibile da tutti".

Tecnici e dirigenti seguono una formazione particolare?

"Si e anche in questo caso grazie alla Figc che creato una apposita sezione di “calcio per tutti”, la divisione di calcio paralimpico e sperimentale (dcps), che promuove i valori del calcio per tutte le disabilità, presieduta da Franco Carraro e nella quale svolgo il ruolo di consigliere. La Dcps organizza dei percorsi di formazione adatti per chi deve seguire queste squadre".

Siete anche una nazionale che sta infilando diversi successi sportivi.

"Vero. Abbiamo vinto il Dream World Cup, il campionato del mondo, nel 2018 e la Dream Euro Cup, il torneo europeo, nel 2024. Ora ci aspettano di nuovo i mondali nel 2026".