Il dottore gialloblù. I rimpianti di Magnino per l’occasione nel finale: "Dopo il Cosenza volevamo reagire, siamo delusi»

Lo ha detto lui stesso, l’occasione sciupata a tu per tu con Christensen gli avrebbe tolto il sonno di ritorno da Salerno. Testa alta, obbligatoria, per Luca Magnino. La delusione resterà ma lui e il Modena devono dimenticare in fretta: "Avrei dovuto fare meglio – ha commentato il centrocampista – è stata forse l’occasione più importante, ho visto che la palla di Bozhanaj sarebbe potuta arrivare in quel punto e sono andato. Sarebbe bastato inquadrare la porta, Christensen stava andando sull’altro palo. Ci avrebbe dato un punto importantissimo, la delusione è grande perché avevamo voglia di reagire dopo il Cosenza. Siamo venuti a Salerno penso con l’atteggiamento giusto, contro una Salernitana tosta. Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano, il gol ci ha messo in difficoltà. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla. Rigore? Inizialmente pensavo fosse andato a vedere una spinta di Zaro. Ci ha spiegato che non era mano ma spalla, dalle immagini mi pare fosse mano però. Un altro episodio dubbio che ci va contro, dobbiamo andare a Castellammare a fare punti", aggiunge Magnino.

Preoccupati sì, ma in maniera costruttiva. Vero è che fare un punto in due partite, con le ultime due della classe, lascia pensieri non positivi. L’occasione di Castellammare è già dietro l’angolo, poi ci sarà la sosta per riordinare le idee in vista di un trittico tremendo nel mese di aprile: "Un trend che sicuramente dobbiamo migliorare – ha concluso Magnino nel dopopartita – penso al Cosenza in casa, Frosinone in casa, in quel caso demeriti nostri. Oggi la partita l’abbiamo fatta, un episodio l’avrebbe indirizzata e loro l’hanno trovato. Lo spirito di oggi credo debba essere visto in un’ottica positiva per andare a fare punti a Castellammare. Il campionato è difficilissimo, in nove partite può essere stravolto e il tempo c’è ancora. Dobbiamo ragionare solo sulla Juve Stabia", termina il centrocampista.

Alessandro Troncone