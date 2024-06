Il “fattore“ Carlo Serafini ha organizzato una serata di memorie dedicata soprattutto al ds Loris Tesei e al team delle colline sceso fino al “Benelli“ per giocare la Promozione. I 50 anni del Candelara calcio, la squadra della “Buca“

Il Candelara calcio ha festeggiato mettendo insieme un po’ tutta la sua storia. Dai 50 anni di sport dilettantistico ai dieci anni di risultati calcistici fantastici (1977-1987) fino all’abitudine di incontrarsi ogni venerdì per una cena tra amici. Se il fantastico decennio collima con gran parte degli anni ottanta molto lo si deve a Carlo Serafini, il “fattore“, a Giancarlo Iacomucci e soprattutto a colui che è stato la vera anima del calcio a Candelara, Loris Tesei. Il creatore di quella società e anche di una modalità di viverla. Loris se n’è andato da pochi mesi. Luca Calcagnini e Carlo Serafini hanno voluto chiamare tutti insieme quegli atleti, ora ex-ragazzi, che hanno giocato nella “buca“, il campo in terra battuta da dove sono partiti i tanti risultati del Candelara calcio fino alla conquista del Benelli e alla stagione di Promozione con Carlo Casadei in panchina.

Il Candelara ha iniziato la sua attività nel 1971 con il solo settore giovanile e nel 1974 ha disputato il primo campionato di Terza Categoria. "Una storia che parte da lontano – ha detto il dirigente-capitano Paolo Marini – e proprio quest’anno compie e celebra i suoi cinquanta anni". E ancora: "Un grazie ai fondatori: Gualtiero Giavoli, il Presidente, Ermes Giorgi, Giancarlo “Bob“ Iacomucci, James Leonardi, Oscar Pascucci, Valerio Renili, Carlo il “fattore“ Serafini, Franco Serafini detto “Draga“ e soprattutto Tesei, l’anima della società. Questa rimpatriata – hanno sottolineato Marini e Serafini – parte dalle origini, appunto il primo campionato di Terza Categoria, ed arriva al campionato di Promozione che rappresentava il punto più alto del calcio regionale delle Marche".

Quanti ricordi, quanti allenamenti, quante partite giocate nella “buca“ di Candelara, un campo sportivo fatto in casa con i mezzi della ditta Renili, dove non spuntava mai l’erba: "Non c’era il famoso tappeto verde – sottoline ancora Marini – ma avevamo tanta voglia di combattere per vincere con questa maglia anche su quel campo". Sottolinea ancora “il fattore“: "Diciamo che il Candelara è sempre stato una grande famiglia – dice Carlo Serafini –, tanto che al suo interno è nato il “club del venerdì“, un gruppo di amici che per 40 anni si è ritrovato a cena per il piacere di trascorrere le serate insieme. Se oggi siamo qui per festeggiare il Candelara calcio è perché il filo comune tra dirigenti e giocatori non si è mai spezzato".

Mettere insieme al ristorante “Truffo“ di via Milano una cinquantina tra ex dirigenti e ex calciatori è stato possibile l’altro giorno solo per la straordinaria amicizia di coloro che hanno giocato nel Candelara e sono rimasti legati ad una società basata sull’amicizia e sulla serietà calcistica. Forse dimenticheremo qualcuno ma nell’elenco troverete nomi noti soprattutto per il calcio degli anni ’70-’80 come gli allenatori Carlo Casadei e Alberto Berti, i reduci dei tempi belli della Vis come Giommi e Todde, i registi dai piedi buoni come Morri, i centrocampisti come Santini, difensori di qualità come Bocci e Vagnini, marcatori della grinta di Rotella.

"Noi siamo qui ma il nostro pensiero va a chi non è più fra noi – dice ancora Paolo Marini, decisamente emozionato – a partire dai compagni di squadra Maurizio Ciocchetti, Guido Del Gatto, Massimo Ducci, Andrea Mezzanotti e Giuliano Flamini con la sua corsa dinoccolata. E ancora: il professore e mister Paolo Balducci, Ezio GIardini, Yuma per tutti noi, il mitico Pio, custode del campo sportivo che anche di notte spianava il terreno reso impraticabile dalle buche create dopo le piogge, Oscar Pascucci sempre pronto ad offrire le squisite salcicce e bistecche della sua premiata macelleria". E ancora: "Il dirigente Valerio Renili – aggiunge Marini –, che sbancando letteralmente una collina ha dato il via ai lavori per ricavare il campo sportivo di Candelara. Un pensiero lo voglio rivolgere anche al caro amico Claudio Pandolfi, il presidente per antonomasia, che è entrato in corsa nel Club del venerdì, ma ne è diventato un vero promotore, con gentilezza ed amicizia".

"Lascio per ultimo, quello che in realtà è il primo della lista dei ringraziamenti: il direttore in tutti i sensi, quel Loris Tesei, vero protagonista del calcio minore di quelle colline, che tutti insieme dobbiamo omaggiare con una standing ovation".

Alla fine tutti i partecipanti hanno cominciato a battere le mani insieme per la storia di una società di calcio composta da uomini fantastici, che vanno ringraziati sia per loro che per lo sport in generale. Applausi a scena aperta per il Candelara calcio.