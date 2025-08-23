IL FENOMENO. Da Jacobs a Tamberi, la lunga onda azzurra dell’atletica d’oro

In copertina c’è Nadia Battocletti, uno dei volti più belli della nostra atletica, che da Parigi ha inaugurato una serie di medaglie e vittorie in pista e fuori. Il libro di Andrea Schiavon, "Prima di vincere-Quello che ci insegna la nuova atletica italiana" racconta il "cambiamento silenzioso e potente che ha trasformato l’atletica italiana. Eppure solo pochi anni fa si faceva fatica ad arrivare sul podio e addirittura in finale nelle gare che contano. Che cosa è successo, per ribaltare la situazione in modo così evidente?", si chiede Schiavon. Che dà anche una risposta, e la argomenta: "Niente di clamoroso e molte cose speciali: i Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 hanno segnato un punto di svolta, ma la storia comincia da lontano tra campi di periferia, allenatori visionari e scelte coraggiose".

Schiavon, giornalista che da anni si occupa di atletica leggera, esplora la rinascita azzurra nelle sue sfaccettature diverse e complesse: metodi di allenamento ed errori, corpi da costruire e ricostruire, dinastie familiari e distacchi.

I nomi sono noti al grande pubblico: da Battocletti a Crippa, da Dosso a Fabbri, e ancora Fantini, Furlani, Iapichino, Jacobs, La Torre, Osakue, Palmisano, Stano e Tamberi sono i volti non solo vincenti sul campo, ma anche modelli d’ispirazione per i nostri giovani.