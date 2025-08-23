IL FENOMENO. Da Jacobs a Tamberi, la lunga onda azzurra dell’atletica d’oro
In copertina c’è Nadia Battocletti, uno dei volti più belli della nostra atletica, che da Parigi ha inaugurato una serie...
In copertina c’è Nadia Battocletti, uno dei volti più belli della nostra atletica, che da Parigi ha inaugurato una serie di medaglie e vittorie in pista e fuori. Il libro di Andrea Schiavon, "Prima di vincere-Quello che ci insegna la nuova atletica italiana" racconta il "cambiamento silenzioso e potente che ha trasformato l’atletica italiana. Eppure solo pochi anni fa si faceva fatica ad arrivare sul podio e addirittura in finale nelle gare che contano. Che cosa è successo, per ribaltare la situazione in modo così evidente?", si chiede Schiavon. Che dà anche una risposta, e la argomenta: "Niente di clamoroso e molte cose speciali: i Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 hanno segnato un punto di svolta, ma la storia comincia da lontano tra campi di periferia, allenatori visionari e scelte coraggiose".
Schiavon, giornalista che da anni si occupa di atletica leggera, esplora la rinascita azzurra nelle sue sfaccettature diverse e complesse: metodi di allenamento ed errori, corpi da costruire e ricostruire, dinastie familiari e distacchi.
I nomi sono noti al grande pubblico: da Battocletti a Crippa, da Dosso a Fabbri, e ancora Fantini, Furlani, Iapichino, Jacobs, La Torre, Osakue, Palmisano, Stano e Tamberi sono i volti non solo vincenti sul campo, ma anche modelli d’ispirazione per i nostri giovani.
