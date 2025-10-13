Il Global Champions Tour ha riservato grandi emozioni al pubblico del Circo Massimo. Il Monaco di Smolders ha conquistato Roma

di Paolo ManiliUn GP assai selettivo ha concluso ieri al Circo Massimo della Capitale la tappa italiana del Longines Global Champions Tour. Il mega-evento, che dopo le edizioni allo Stadio dei Marmi si svolge ormai da cinque anni al Circo Massimo, ha contato solo 7 binomi in barrage, su 40 al via, dopo un percorso-base difficile ma mai "contro" i cavalli. Il pubblico che affollava le tribune, ha scandito con applausi fragorosi le imprese dei vari fuoriclasse della sella e l’impegno dei cavalli-campioni che in questo sport sono atleti di spicco e personaggi al pari dei loro cavalieri.

Alla fine solo 5 binomi hanno saputo ripetere percorso netto, classificati in base al tempo. Il più veloce è risultato l’asso olandese Harrie Smolders in sella a Monaco (castrone baio di razza holsteiner, da Cassini), già vincitore nel dicembre scorso del Rolex GP di Ginevra, che a 16 anni è nel pieno della sua maturità e qui a Roma ha dato dimostrazione della sua superiorità.

Al 2° posto si è piazzato il belga Gilles Thomas su Qualità DN: Thomas quest’ anno ha vinto tutto ed è l’attuale leader della classifica generale del Global. Al 3° posto l’altro olandese Maikel van der Vleuten su Beauville Z-Nop. A seguire il francese Cottard (Cocaine du Val) e l’austriaca Rhomberg (Colestus Cambridge). L’unica azzurra in barrage, Giulia Martinengo Marquet su Coynor, ha pagato il suo ardire franando nell’oxer n.7 posizionato sulla prima delle linee dell’impegnativo tracciato.

Caduta apparentemente senza conseguenze né per sé nel per il suo 12enne cavallo italiano, ma che ha comportato l’eliminazione. Poi 22° Casadei-Marbella du Chabli (8 penalità), 24° Guido Grimaldi-Gentleman (9). Tutti gli altri sono scivolati più giù in classifica con qualche errore di troppo. La contestuale Global Champions League è stata siglata venerdì dal team Cannes Star (Sophie Hinners-Katrin Eckermann), 2° posto ai Doha Falcons e 3° a Pas Panthers (Guido Groimaldi-Clara Pezzoli), per la prima volta un duo italiano sul podio a squadre. Prossime tappe del Global settimana prossima a Rabat e in novembre a Riad.