Il grande ex. Granoche fa visita ai canarini. Il ’Diablo’ carica le punte gialloblù

Sta diventando consuetidine la visita degli indimenticati ex canarini allo stadio Braglia. Dopo il ritorno di De Biasi e il saluto di Andrea Fabbrini di una decina di giorni fa, a salutare Paolo Mandelli e la squadra è toccato a Pablo Granoche.

L’uruguayano, attualmente ancora il miglior bomber straniero della Serie B con 98 reti, è stato accolto dal direttore sportivo Andrea Catellani e ha scambiato chiacchiere e sorrisi non solo con Mandelli ma anche con Troiano, Pedro Mendes e Defrel. Che possa portare bene, insomma, agli attaccanti del presente il ’tocco’ di uno degli attaccanti più amati della storia recente canarina: Granoche, tra il 2014 e il 2016, ha siglato 42 reti in 96 partite con la maglia del Modena. Tra l’altro, si tratta di un doppio ex della sfida di sabato. Terminata l’avventura emiliana nel 2016, Granoche passa allo Spezia e in Liguria segna 18 volte in 76 presenze. Tocca ora agli attaccanti del presente riprovarci, sperando che l’aura del ’Diablo’ abbia portato nello spogliatoio canarino quel qualcosa in più che servirà per tentare lo scherzetto alla squadra di D’Angelo a 4 mesi dalla sconfitta che sancì la fine della storia tra il Modena e Bisoli allo stadio Picco.

Alessandro Troncone