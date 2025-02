Il Grifo a Rimini per sfatare il tabù-trasferta. Zauli: "Cercare la vittoria con coraggio"

A questo punto non si può più rimandare. Ci sarà il campo sintetico, ci saranno defezioni importanti, ma il Perugia a Rimini è chiamato a fare risultato. Troppo lunga la striscia di risultati negativi o comunque poco positivi lontano dal Curi.

"Mi aspetto una partita grintosa, vogliamo fare risultato. I ragazzi sono determinati, li spingerò a dare il massimo. Il nostro avversario – spiega Zauli alla vigilia – ha avuto 2 punti di penalizzazione questa settimana, avrà voglia di rivalsa. Servirà una grande partita per fare risultato. È stata una settimana particolare per il mercato e per gli infortuni, ma voltiamo pagina. Ho piena fiducia nei confronti di chi giocherà e di chi entrerà".

Che avversario si aspetta? "Il Rimini sta giocando quasi sempre con 3-5-2, verticale e compatto. Giocano sempre per il risultato, sono difficili da battere. Per uscire con dei punti da Rimini bisogna fare un’ottima partita. Il nostro trend in casa è buono, fuori casa abbiamo buttato via qualcosa. Non giocheremo per cercare di portare a casa il punto ma per cercare di fare una gara coraggiosa, per vincere. Come faranno loro".

Alle spalle di Montevago serve fare qualcosa in più. "Il settore della trequarti fa la differenza nel risultato, non ci si deve mai sentire appagati, ogni giocatore deve fare qualcosa in più. I tre che stanno giocando sotto Montevago stanno facendo bene ma bisogna essere più decisivi".

Oggi il sintetico, lunedì chiude il mercato: due nodi da sciogliere. "Il campo sintetico non influenza le mie scelte, ma cambiano le scelte tecniche dei giocatori. Può essere una difficoltà in più ma dobbiamo adattarci immediatamente al tipo di partita. La testa domina tutto. Nel mercato non ho avuto grandissime pretese, c’è grande feeling con Meluso e Giugliarelli. Vorremmo cercare di cambiare qualcosina a livello offensivo per migliorare la rosa. Sappiamo dove vogliamo andare".