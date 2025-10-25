Il Grifo di Tedesco tra esperimenti e certezze. Torna la difesa a quattro, Giunti più avanzato

Sono state giornate frenetiche e ricche di stravolgimenti. Ma i giorni passano e la partita con il Livorno, quasi decisiva per la stagione del Perugia, si avvicina. Ieri l’allenatore biancorosso, Tedesco, ha scelto una seduta di allenamento sotto i riflettori in vista della notturna del Curi che chiuderà il turno.

Quale sarà il Grifo più giusto per il debutto del nuovo corso?

Giovanni Tedesco nelle sue prime sedute di allenamento ha fatto qualche prova, con alcune certezze: la prima è rappresentata dalla difesa a quattro davanti a Gemello, la seconda è il ritorno in attacco di Daniele Montevago e la terza sembra essere l’impiego di Giunti in posizione più avanzata, sia se sarà 4-2-3-1 sia nel caso di 4-3-2-1 testato ieri (in chiusura Tedesco ha provato anche il 4-3-3).

In difesa, chance per Calapai e Giraudo sulle fasce, mentre al centro del pacchetto arretrato ci sarà spazio per Riccardi insieme ad Angella che tornerà a vestire la fascia di capitano, come annunciato da Tedesco nel giorno della sua presentazione. L’ipotesi di un centrocampo a tre potrebbe tornare in auge, con Joselito che potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto insieme a Megelaitis e Tumbarello- E poi si diceva del giovane Giunti: Tedesco gli ha tolto la fascia ma gli ha ’promesso’ che lo renderà un centrocampista con il vizio del gol. E infatti nell’idea di un 4-3-2-1 per il giocatore potrebbe esserci una maglia alle spalle della punta insieme a Kanoute ( che ha lasciato l’allenamento a scopo precauzionale). Giovedì, invece, nel 4-2-3-1 provato, per Giunti una maglia a ridosso della punta. Insomma, più avanzato per sfruttare le sue caratteristiche.

In attacco, dopo qualche partita un po’ dentro e un po’ fuori, Montevago dovrebbe tornare la certezza in avanti, almeno in avvio. Buone notizie arrivano da Manzari che oggi torna in gruppo, mentre Matos continua il suo lavoro differenziato.