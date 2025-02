Il Grifo incerottato aspetta la Vis Pesaro . Zauli: "Tiriamo fuori il massimo: zero alibi"

"Ognuno di noi dovrà tirare fuori il massimo". Ecco come Lamberto Zauli pensa di contrastare l’emergenza stasera al "Curi" contro la Vis Pesaro. "È un momento difficile, può capitare, abbiamo avuto una riunione con i ragazzi, noi dobbiamo trasmetterci energia positiva. Zero alibi, dobbiamo lottare per fare risultato: per noi sarebbe importante dare continuità ai buoni risultati conquistati in casa".

Al Curi arriva la Vis Pesaro, quarta in classifica. "Sta facendo un grandissimo campionato, è una squadra difficile da battere, non gioca in una sola maniera, sa fare una partita sporca ma anche molto tecnica. Stellone è un allenatore esperto, ha fatto risultati importanti, la società è solida e seria. Per noi è una gara importante".

Non c’è tempo di parlare di mercato, se ha soddisfatto o meno le attese del tecnico. "Sapevamo che c’erano delle problematiche ma di mercato devono parlarne i direttori. Il mio compito è quello di allenare al meglio la rosa che ho a disposizione. Il problema in questo momento sono gli infortuni, aspettiamo che rientrino giocatori che sono importanti sia nello spogliatoio che in campo".

Montevago ha perso la via del gol: si è confrontato con l’attaccante? "Vorrebbe spaccare il mondo, è il 9 del Perugia, ha un ruolo importante. Deve stare sereno, con lui parlo quotidianamente, non deve cercare il gol per forza. Deve migliorare il primo controllo, la presenza in campo. Il suo errore sarebbe se focalizzasse la sua prestazione solo sulla giocata vincente".

E poi c’è Gemello che invece sta crescendo gara dopo gara. "A Torino ha vissuto un’esperienza importantissima ma aveva perso la porta, la partita. Ha fatto degli errori come li facciamo tutti, ma ha poi dimostrato personalità. È cresciuto. Tanti ragazzi sono migliorati, da questo punto di vista sono in una botte di ferro, perchè questi ragazzi danno sempre il cento per cento".