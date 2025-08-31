Il Grifo si salva al fotofinish con Ogunseye. Con il Bra arriva un pari rocambolesco

Il jolly Cangelosi se lo gioca al decimo minuto di recupero. Quando tutto sembrava perso, l’arbitro Rispoli, su richiesta del tecnico biancorosso, accende il monitor e il finale di match. Con il Fvs concede il rigore che vale il 2-2 e permette al Grifo di salvare il poco salvabile. Ogunseye, ultimo arrivato, anche se ancora non in formissima, si conquista il rigore e lo realizza. Ma punto a parte, non c’è molto da salvare nella prima trasferta del Perugia. La squadra regala gol e superiorità numerica (espulso Nwanege all’8 della ripresa sull’1-1), non punge ma almeno ha la forza, la voglia e la determinazione di provarci fino all’ultimo. C’è da riflettere. Perché con due neo promosse sono arrivati solo due punti.

La gara. Di fronte al Bra, nello stadio di Sestri Levante, stretto e sintetico, il Perugia parte forte. Serve velocità per trovare varchi tra le trame fitte della squadra “di casa“, che, compatta, aspetta, riparte e si riorganizza velocemente. Le occasioni migliori le crea la squadra biancorossa: al 4’ Joselito approfitta di un’uscita sbagliata della squadra di casa e serve Tumbarello che conclude sul palo. Il Bra si crea la sua occasione al 12’ con Sinani.Il Perugia prende la palla e conquista metri, ma non riesce a portarsi avanti, né con Riccardi, in mischia e neppure con Kanoute di testa (22’) su cross di Giraudo. Dopo venti minuti di nulla, arriva anche la doccia fredda per il Perugia, con il Bra che sul recupero del primo tempo trova la rete di Minaj.

Ripresa subito effervescente. Il Perugia trova subito il gol. Kanoute si fa largo in area, serve Giunti che raccoglie e conclude: la deviazione beffa Franzini (2’). Nemmeno un minuto e Nisticò si gioca la carta del football video Support per un fallo du Nwanege. Il video conferma: rosso al difensore e Perugia in dieci. Cangelosi corre ai ripari: fuori Matos e Joselito, dentro Torrasi e l’ultimo arrivato Manzari. Perugia con il 4-4-1. Cambia anche Nisticò e ha più fortuna, perché La Marca si presenta con un gol, che arriva da un errore difensivo. Cangelosi getta nella mischia Ogunseye al posto di Montevago, ma è il Bra che si rende pericoloso con Sinani. Il Perugia prova come può, anche nei 7 minuti di recupero, a cercare il pareggio e si espone a qualche rischio. Al 96’ Kanoute sfiora il 2-2 con un gran destro. In mischia, nel finale, Cangelosi al 10’ di recupero si gioca la card per un contatto in area e l’arbitro gli dà ragione. Ogunseye fa 2-2.

Francesca Mencacci