Il Grifone risale in quota. La strada è quella giusta

Dopo quattro giornate la classifica comincia ad allungarsi dai 10 punti della coppia di testa San Donato Tavarnelle - Tau Altopascio al fanalino di coda Poggibonsi fermo ad 1 punto. Il Grosseto, dopo la terza vittoria consecutiva, si trova in seconda posizione con 9 punti appaiato al Seravezza. Questi sono i numeri in questo avvio di campionato oltre ai quali c’è da sottolineare un’altra prestazione brillante dei biancorossi di mister Indiani (che ha fatto esordire il portiere Marcu e dell’attaccante Disanto) sul terreno del Cannara, prestazione che è stata un po’ offuscata dal finale di gara di marca locale.

Ancora una volta il tecnico di Certaldo ha mandato in campo uno schieramento in gran parte rinnovato confermando, però, il trio di sostegno (Riccobono, Della Latta, Regoli) al ruolo del centravanti. Tutta la squadra si è mossa con intelligenza aggredendo fin dall’inizio l’avversario e incanalando la gara nella direzione voluta da mister Indiani. Il cammino del Grifone, dunque, comincia a prendere la strada giusta senza esaltarsi, ma con lavoro, impegno e umiltà.

E neppure il tempo di tirare il fiato che il calendario presenta la terza gara in sette giorni: domenica alle 15, infatti, arriva allo "Zecchini" il Camaiore, 4 punti in classifica. I biglietti sono disponibili sia online su Ciaotickets che nei rivenditori autorizzati. La biglietteria del piazzale Donatello sarà aperta domenica dalle 10.30.