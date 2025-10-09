Il Gubbio vuol ritrovare brillantezza

Il tempo stringe. Il Gubbio di mister Domenico Di Carlo torna in campo domani sera (ore 20:30) sul campo dell’Arezzo, e lo fa per ritrovare quella brillantezza che si è persa nelle ultime gare in una partita dall’alto coefficiente di difficoltà. L’avversario, infatti, non ha quasi bisogno di presentazioni, tanto che insieme a Ravenna e Ascoli fa parte delle tre formazioni che finora stanno dettando legge nel girone B di Serie C.

Gli amaranto toscani sono infatti la squadra capolista insieme al Ravenna con 21 punti, frutto di 7 vittorie e una sconfitta (in casa contro il Guidonia Montecelio alla quinta di campionato): un ruolino di marcia praticamente immacolato, anche perché a questo vanno aggiunti i 16 gol fatti (una media di due reti a partita) e appena 6 subiti, gi stessi del Gubbio. Questo grazie a una rosa che ha mantenuto un’importante ossatura dallo scorso anno, riuscendo a trattenere praticamente tutti i pezzi pregiati: a partire da Emiliano Pattarello, ala destra classe 1999 che contro il Gubbio non ci sarà dopo aver ricevuto un’espulsione al termine dell’ultima partita, Camillo Tavernelli, l’altra ala nel 4-3-3 di Bucchi con un trascorso in rossoblù, ma anche il regista Filippo Guccione, la punta Mario Ravasio e il terzino Samuele Righetti, anch’esso ex Gubbio. A questi vanno aggiunti acquisti di assoluto livello.

A rubare la scena in estate è stato sicuramente Pietro Cianci, bomber ex Ternana, ma sempre dai rossoverdi è arrivato il laterale mancino Fabio Tito, il mediano Shaka Mawuli dal Sudtirol e, tra gli altri, l’attaccante Varela dalla Reggiana. Menzione speciale per due giocatori che lo scorso anno erano a Gubbio, cioè Giacomo Venturi e Gennaro Iaccarino, a lungo corteggiato proprio dai rossoblù in estate per un suo ritorno in prestito in Umbria, poi non concretizzatosi.

Una rosa completa e di altissimo livello per una squadra che fin da subito è stata individuata come una delle favorite per la vittoria finale e che per ora sta confermando di saper stare nelle zone alte della classifica. Il Gubbio, però, vuole riprendere a macinare gioco e punti: nelle ultime uscite sono venute meno questi due fattori, ma l’esperienza di "Mimmo" Di Carlo e la qualità della rosa possono aiutare e non poco.

Domani, inoltre, si potrebbero rivedere in campo per uno spezzone di partita anche Di Massimo e Costa, praticamente mai utilizzati quest’anno.

Federico Minelli