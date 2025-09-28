Il Lecco sogna in grande. Giana, Espinal già al bivio

Un Lecco incerottato ospita la Giana: obiettivo proseguire la striscia vincente e rimanere in vetta. Reduce dalla preziosa vittoria in casa della Pro Vercelli, col vento in poppa e in cima alla classifica insieme al Vicenza, riceve stasera alle 20 al Rigamonti Ceppi la visita di una Gianache, invece, dopo il pesante ko contro la Virtus Verona, è precipitata in sestultima posizione. Quello che scenderà in campo stasera sarà un Lecco in formazione rimaneggiata. Non saranno del match Manuel Ferrini, infortunatosi da solo poco prima del fischio iniziale del match con la Pro Vercelli mentre palleggiava coi compagni. Per lui frattura del perone e rientro previsto tra circa 2 mesi. Sarà out anche Davide Grassini che, dopo soli sei minuti dal suo ingresso in campo al Piola si è infortunato in un contrasto (lussazione alla spalla). Per lui prognosi di circa un mese. Inghippi anche per la Giana di Espinal, già sotto esame: fuori Ballabio, Rizzo e Piazza, oltre a Berretta impegnato ai Mondiali Under 20.

(3-5-2): Furlan; Battistini, Romani, Tanco; Pellegrino, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Galeandro, Sipos. All. Valente.

GIANA (3-5-2): Zenti; Previtali, Ferri, Alborghetti; Albertini, Lamesta, Marotta, Pinto, Ruffini; Gabbiani, Capelli. All. Espinal.