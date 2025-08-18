Il libero Clara Balestri approda in B1. Vestirà la maglia del Trestina Volley

Era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Clara Balestri, classe 2010, lascia il vivaio di Pallavolo Grosseto per approdare al Trestina Volley, formazione umbra che prenderà parte al campionato nazionale di serie B1 a partire da metà ottobre. "Il club bianconero – dicono dalla Pallavolo Grosseto – ha confermato che Clara ricoprirà il ruolo di secondo libero nella prossima stagione. Per Grosseto si tratta di un orgoglio sportivo: cresciuta interamente nel settore giovanile biancorosso, Clara è stata per anni una delle promesse più luminose del vivaio, mostrando tecnica, determinazione e una maturità sportiva superiore alla sua età".

"Questa convocazione gratifica tutto il nostro settore giovanile e dimostra quanto i nostri tecnici lavorino con professionalità – sottolinea la dirigenza di Pallavolo Grosseto –. A Clara vanno gli auguri di tutta la società per questa nuova e stimolante avventura. Il passaggio di Clara Balestri al Trestina Volley è un traguardo importante per lei e per lo sport grossetano, un segnale che il lavoro paziente sui giovani talenti può portare a grandi risultati".