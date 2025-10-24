Il maltempo ferma la Massese. Oggi allenamento a Caniparola

Il maltempo ha fermato ieri la Massese che non si è allenata a causa dell’allerta meteo. I bianconeri, che oggi torneranno al lavoro, recupereranno la seduta saltata sabato mattina. In questi giorni la squadra si è allenata a Caniparola a causa dell’indisponibilità dello stadio “Vitali“ che è stato sottoposto di nuovo a semina. L’impianto sportivo comunale non sarà utilizzabile neppure per il match infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il San Giuliano. Manca ancora l’ufficialità ma la sfida dovrebbe giocarsi al campo sportivo “Pedonese“ di Marina di Pietrasanta.

L’attenzione della Massese resta, comunque, tutta concentrata sulla trasferta di Castelnuovo Garfagnana di questa domenica. E’ rientrato in gruppo Matteo Mapelli che a questo punto è vicino alla sua prima convocazione stagionale. Niente da fare, invece, per Zavatto che si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire a che punto è il recupero dall’infortunio muscolare. Dietro la Massese dovrà a meno anche di Lasagna, espulso col Viareggio, ed a questo punto dovrebbe toccare a Maffei far coppia al centro con Lucaccini. La tegola imprevista è rappresentata dalle condizioni di Tommaso Bertipagani che ha accusato un problema al ginocchio e rischia di rimanere fuori per un mese. Al suo posto a centrocampo potrebbe venire utilizzato uno tra Centonze e Mariani. In settimana Daniele Lucchesi ha risposto alla convocazione con la rappresentativa regionale giovanile e non ha potuto, quindi, svolgere tutto il lavoro con la Massese.

Gianluca Bondielli