Il match di sabato a Genova. Vittoria sul Cosenza e sette innesti:. Samp doppiamente rivitalizzata

Sabato a Marassi il Modena troverà una Sampdoria doppiamente rivitalizzata dall’ultima settimana. Da un lato il ritorno al successo sul Cosenza, dall’altro un mercato ricco di colpi che ha ridisegnato in larga parte la rosa di mister Semplici, due fattori che i doriani proveranno a far fruttare subito in campo anche contro la squadra di Mandelli. La vittoria firmata da Depaoli, pur in dieci, col Cosenza ha interrotto una striscia di addirittura 13 gare senza successi (8 pari e 5 ko) che aveva risucchiato i blucerchiati ai margini della zona playout, a -5 proprio dai gialloblù che invece rappresentano l’ultimo scalino di quella playoff. Per la sfida al Modena, oltre allo squalificato Vieira espulso sabato, Semplici dovrà fare a meno dei soliti lungodegenti Akinsanmiro, Benedetti, Bereszynski, Romagnoli, Ghidotti, Tutino e del nuovo arrivato Perisan, subito ko al debutto, con la società che ha dovuto in fretta e furia virare su Cragno, mentre ieri si è rivisto parzialmente in gruppo Muelensteen che sarà valutato nelle prossime ore. Possibile che Semplici si giochi subito ben 7 dei nuovi acquisti: fra i pali ci sarà Cragno (Ghidotti e Perisan appunto so no ko), in difesa spazio a destra per Curto che ha scontato la squalifica, a sinistra l’ex pisano Beruatto (che ha giocato le ultime 4 gare), al centro Altare. In attacco rischia ancora il posto Coda, con Niang favorito per il ruolo di punta centrale, supportato da Oudin e Sibilli con lo stesso terzetto di sabato.

d.s.