Il meeting di ornago. Esordio col botto degli azzurri paralimpici. Cinque vittorie, oggi le medaglie a squadre

Esordio con il botto degli azzurri paralimpici, ieri, giornata d’avvio del meeting internazionale alle Scuderie Malaspina di Ornago, Monza, con otto nazioni in campo oltre l’Italia. Cinque vittorie e due quarti posti, oltre a diversi piazzamenti, sono il bottino degli "atleti speciali" che gareggiano con già nella testa il rettangolo di Parigi, quello dei Giochi a cinque cerchi del prossimo settembre, per i quali l’Italia è qualificata. Autori dei successi sono nel Grado 1 la due volte iridata Sara Morganti su Royal Delight (anche seconda su Mariebelle) e Carola Semperboni (Shiraz 37), poi Francesca Salvadé su Oliver Vitz nel Grado 3 (terza in sella a Escari), Manuele Speranza (Silver) nel Grado 5, e Massimiliano Chiatante (Un Euro), vincitore dellìIntermediate A-Grado 1. Chiatante, new entry della compagine tricolore e al suo debutto in campo internazionale, è subito salito in cima al podio, cogliendo anche il 2° posto su Diavolita. Gli altri protagonisti del bel risultato corale, grazie ai rispettivi piazzamenti, sono Federica Sileoni (Leonardo e Burberry) nel Grado 5, indi nel Grado 4 Federico Lunghi (Laudario) e Maurilio Vaccaro (Rolex). Infine nel Grado 2 Maurizio Ungalli (Funny Face 8). "Una giornata d’esordio molto positiva, ci ha detto il capo-équipe Alessandro Benedetti- ma a esprimere i primi giudizi aspetto domani (oggi per chi legge, ndr), quando saranno assegnate le medaglie a squadre". Domani, domenica, tutti i binomi, italiani e stranieri, torneranno in campo per le prove Freestyle, che assegneranno i podii individuali. In parallelo al meeting internazionale paralimpico a Ornago si disputa anche un evento nazionale di dressage, che vede impegnati amazzoni e cavalieri spesso giovanissimi, vivaio di questa disciplina supertecnica.