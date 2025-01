Il mercato. C’è Sassi in uscita, Marson sostituto. E dall’Irpinia si parla anche di Tribuzzi

Come ha avuto occasione di dichiarare anche il presidente Carlo Rivetti a margine della conferenza di inizio lavori del nuovo centro sportivo del Modena, la società gialloblù sembra orientata a non fare particolari operazioni in questa sessione invernale di mercato che si concluderà il prossimo 3 febbraio.

Tuttavia, qualcosina potrebbe muoversi ugualmente, almeno stando a notizie provenienti dall’Irpinia. Il Modena infatti potrebbe restituire all’Atalanta il portiere Jacopo Sassi (una sola presenza quest’anno, nel 3-3 di Santo Stefano a Brescia, in foto), con la società orobica che vorrebbe mandarlo a giocare con più continuità, con tutta probabilità a Crotone.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, per occupare il ruolo di vice Gagno si fa in queste ore il nome di Leonardo Marson, portiere friulano classe 1999, che ad Avellino in questa stagione ha totalizzato una sola presenza; sempre da fonti vicine alla società biancoverde arriva la voce di un altro giocatore che dall’Irpinia potrebbe suscitare l’interesse del Modena.

Si tratta del 27enne scuola Roma Alessio Tribuzzi, fortemente voluto in estate dal tecnico Michele Pazienza, e poco utilizzato con l’avvento sulla panchina del lupi di Raffaele Biancolino. Tribuzzi è in giocatore duttile, che può giocare anche esterno di centrocampo.

