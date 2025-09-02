Il mercato che non c’è. Il Perugia resta a secco. Niente acquisti. Sfuma pure Schimmenti

Il primo mercato, senza vincoli, della presidenza Faroni è un flop. L’ultimo giorno ha partorito solo la cessione di Lickunas alla Primavera della Cremonese e l’ingresso di un centrocampista della Primavera del Parma. Niente da fare per l’esterno del Potenza, Schimmenti, unica operazione che avrebbe potuto in qualche modo alleviare la delusione per un mercato di fatto quasi inesistente. L’arrivo, a questo punto, era vincolato alla cessione di Bacchin, ma l’Entella alle cifre chieste si è tirata indietro. Sul finire, è sfumata la cessione di Bartolomei al Livorno. All’abilità del tecnico provare a fare il meglio che si può.

Il Perugia che esce dal mercato estivo è notevolmente impoverito rispetto alla stagione scorsa, conclusa fuori dai play off: sono tornati alla base dopo i prestiti Di Maggio, Mezzoni, Cisco, Leo, Amoran, Plaia e Marconi. Giocatori che oggi farebbero gola. A questi si aggiunge anche la cessione di Seghetti. Rispetto alle previsioni, mancano il secondo portiere, un centrale di difesa (visto che ad Angella, Dell’Orco e Lewis non si possono chiedere gli straordinari), un regista che sappia interpretare le idee di Cangelosi, un punta che fa gol, l’esterno (tanto agognato) che alza il livello. Manca la qualità, manca la quantità.

Bilancio negativo. Sette entrate, sette uscite. Il Perugia, nel corso del mercato estivo, ha preso due difensori, due centrocampisti, e tre attaccanti. Nessun acquisto, sono arrivati svincolati e prestiti. In avvio di trattative il club si è assicurato due svincolati: Giorgio Tumbarello (29) e Luca Calapai (32), terzino destro. Dopo una lunga pausa hanno messo nero su bianco tre giovani in prestito: il difensore Nwanege (20) in arrivo dal Verona e il centrocampista Drenn Terrnava (20) in arrivo dal Parma. A titolo definitivo Giardino (18) della Juventus. La scorsa settimana, invece, il club biancorosso ha ufficializzato due prestiti di esperienza: l’attaccante Roberto Ogunseye (30) dal Cesena e l’esterno Giacomo Manzari (24) dal Bari. Ci sono state anche le uscite: quella Seghetti al Padova ha portato 300mila euro nelle casse. Poi il club di Pian di Massiano ha ceduto, in prestito, Matteo Polizzi al Pontedera, il portiere Yimga al Valmontone, Filippo Cottini al Foligno e Lickunas alla Cremonese. Cessioni, invece, a titolo definitivo per Agosti (Dolomiti Bellunesi) e Matteo Viti (Pro Patria).