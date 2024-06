Il mercato del Modena. Thomas Alberti sempre più vicino. L’ipotesi di un contratto biennale

Domani potrebbe essere la giornata di Thomas Alberti. La punta ventiseienne di Asiago, reduce dalla stagione al Fiorenzuola dove ha messo a segno nove reti in trentaquattro partite, dovrebbe legarsi per due stagioni al Modena, che ha superato la concorrenza di Cittadella e Brescia.

Manca ancora ovviamente l’ufficialità ma, stando ai bene informati, la trattativa è in dirittura di arrivo. In questi giorni era uscita un’altra indiscrezione per il reparto avanzato dei canarini, con un sondaggio per Gennaro Borrelli, lo scorso anno a Brescia ma di proprietà del Frosinone. Le rondinelle hanno la facoltà di riscattarlo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, ma stanno temporeggiando per valutare se l’attaccante di sia completamente ristabilito dopo l’infortunio al malleolo subito nell’aprile scorso. Considerando che i ciociari ora sono in Serie B e non hanno interesse a rinforzare una diretta concorrente, pare difficile che possano scendere nelle loro richieste e al momento l’operazione, ammesso che abbia un reale fondamento, appare difficile.

Da registrare qualche voce anche per un rinnovato interesse per Coda, che pare in uscita dalla Cremonese. Nulla di nuovo sul capitolo uscite: detto dei giorni scorsi dell’interesse del Carpi per l’ex Giovannini e per Duca, e di quello di Catania e Trapani per Tremolada, al momento non ci sono certezze in tale senso.