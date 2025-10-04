Il mistero della Ducati ’prestata’. Pecco nuovo calo, Marc col freno

La Ducati 2024 che all’improvviso si riprende la scena. La Desmo 2025 riletta e composta sulla base della ‘vecchia’. Uccio, numero uno del team Vr46 di Valentino, che racconta di come Bagnaia sia stato aiutato da loro, che gli hanno messo a disposizione la moto appunto (quella del 2024) di Morbidelli nei test di Misano. Ducati che per voce del team manager, Tardozzi, si dice sorpresa dalle dichiarazioni di Uccio. Trama-intreccio che ha animato e fatto discutere (e lo farà ancora) il primo giorno in pista del Gp dell’Indonesia (questa mattina, alle ore 9, ora italiana, la Sprint Race). Che cosa sia successo sulla Rossa fra il test di Misano e il weekend fantastico in Giappone, alla fine, potrebbe rimanere un mistero. Mistero, che almeno a giudicare da come sono andate le cose nel giorno delle prequalifiche in Indonesia, per Pecco, di sicuro racconta il nuovo passo indietro del pilota italiano, rimasto fuori dalla top ten e quindi alle prese con i problemi pre-Giappone e di conseguenza anche pre-test di Misano. Di sicuro c’è anche che Marquez, fresco campione del Mondo sia stato molto più lento di un bel pacchetto di avversari (anche lui fuori dalla top ten con il tempo numero 11). Marc infatti ha deciso che sfrutterà le ultime tappe della stagione per divertirsi, godersela, magari vincere qualcosa, ma senza mai rischiare. Concetto assolutamente diverso quello che vede al centro Marco Bezzecchi e la sua Aprilia. A proposito di Aprilia, piccola parentesi su Jorge Martin: ieri il team ha ufficializzato la sua assenza anche in Australia, per il prossimo Gp, fra due settimane. La riabilitazione dopo l’intervento alla spalla sarà lunga e non semplice. Ma torniamo al Bez. E’ stato il migliore del venerdì e per lui, dopo i tanti segnali positivi lanciati ormai dall’inizio dell’estate, la parte finale del campionato, rappresenterà una sorta di… Mundialito per collezionare vittorie, punti, credere nel secondo posto nella classifica e sopratutto gettare le basi per un 2026 con la prospettiva di essere in lotta per il titolo. Discorso simile anche per i giovani Aldeguer (Ducati Gresini) e Acosta (Ktm) rispettivamente secondo e terzo e con ambizioni da protagonisti (già nel 2026) da vendere. Il programma.

Oggi (tutto con orario in Italia) alle 9 la Sprint Race; domani le gare: Moto3 (6); Moto2 (7.15); MotoGp (9). Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.